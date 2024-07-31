З якого віку мобілізація в Україні: мінімальний призовний вік

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 9 листопад 2024 року. Під час воєнного стану, відповідно до закону України, військовозобов’язані чоловіки можуть бути мобілізовані для захисту країни.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні

18 травня 2024 року набув чинності закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Документ передбачає багато змін, в тому числі й зниження призовного віку.

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Так у 2024 році в Україні призовний вік знизився із 27 до 25 років.

Юристи Безоплатної правничої допомоги розповіли, з якого віку можуть мобілізувати в Україні у 2024 році.

За словами юристів, з моменту ухвалення нового закону України про мобілізацію – загальна мобілізація в Україні відбувається для чоловіків з 25 років.

Міністерство оборони України пояснило, що ще передбачає новий закон про мобілізацію та військову підготовку:

мобілізація відбуватиметься від 25 до 60 років;

з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;

від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;

замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Чи можуть мобілізувати до 25 років

Чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати.

Мобілізації до 25 років підлягають:

чоловіки, які пройшли строкову службу у мирний час;

чоловіки, які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність;

чоловіки, які раніше були визнані “обмежено придатними”, тобто військово-лікарська комісія встановила, що вони непридатні до строкової служби у мирний час, але придатні у воєнний час.

Із квітня 2024 року, згідно із новим законодавством, більше немає статусу “обмежено придатний”. Тому люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними, навіть якщо їм менше ніж 25 років.

У них можуть перевіряти військово-облікові документи та, якщо немає актуальних, відправляти на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Після ВЛК особа може отримати наступні статуси:

придатний до служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;

непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

Джерело : Міноборони

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