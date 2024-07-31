В Україні нарахували понад 700 тисяч боржників за комуналку – Опендатабот
За даними Єдиного реєстру боржників, від початку повномасштабної війни в Україні боргів за комуналку побільшало на третину – 37%.
Про це повідомляє Опендатабот.
Понад 700 тисяч українців заборгували за комуналку
На сьогодні в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.
На лютий 2022 в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг.
Водночас наприкінці 2023 року налічувалося 659 684 борги за комуналку. За пів року їх кількість зросла на 6,3% та сягнула 701 051 провадження.
36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення – 258,8 тис.
На другому місці зі значним відривом опинилися борги за водопостачання – 18,6% або 130,2 тис.
А закривають трійку борги за світло – 67,9 тис. або 9,7%.
За які ще комунальні послуги українці мають борги
- Житлове обслуговування – 67,1 тис. або 9,6%;
- Газопостачання – 59,7 тис. або 8,5%;
- Вивіз відходів – 7,6 тис. або 1,1%;
Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис. боргів.
В яких областях найбільше боржників за комуналку
Найбільше боржників проживає:
- у Дніпропетровській області – понад 100 тис. проваджень або 14,3% від загальної кількості;
- у Харківській області – 94,8 тис.;
- у Донецькій області – 79,7 тис.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників за комунальні послуги.
Однак вже у 2024 році цей мораторій скасували. Нині обмеження діє лише в окремому випадку – якщо будинок пошкоджено внаслідок бойових дій.
Джерело: Опендатабот