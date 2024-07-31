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Україна
Аліна Гончаренко, редакторка стрічки новин

В Україні нарахували понад 700 тисяч боржників за комуналку – Опендатабот

В Україні понад 700 тисяч боргів за комуналку
Фото: УНІАН

За даними Єдиного реєстру боржників, від початку повномасштабної війни в Україні боргів за комуналку побільшало на третину – 37%.

Про це повідомляє Опендатабот. 

Понад 700 тисяч українців заборгували за комуналку

На сьогодні в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.  

Зараз дивляться

На лютий 2022 в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг. 

Водночас наприкінці 2023 року налічувалося 659 684 борги за комуналку. За пів року їх кількість зросла на 6,3% та сягнула 701 051 провадження. 

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення – 258,8 тис.

На другому місці зі значним відривом опинилися борги за водопостачання – 18,6% або 130,2 тис.

А закривають трійку борги за світло – 67,9 тис. або 9,7%.

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За які ще комунальні послуги українці мають борги

  • Житлове обслуговування – 67,1 тис. або 9,6%; 
  • Газопостачання – 59,7 тис. або 8,5%; 
  • Вивіз відходів – 7,6 тис. або 1,1%; 

Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис. боргів. 

В яких областях найбільше боржників за комуналку  

Найбільше боржників проживає: 

  • у Дніпропетровській області – понад 100 тис. проваджень або 14,3% від загальної кількості; 
  • у Харківській області – 94,8 тис.; 
  • у Донецькій області – 79,7 тис.  

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників за комунальні послуги.  

Однак вже у 2024 році цей мораторій скасували. Нині обмеження діє лише в окремому випадку – якщо будинок пошкоджено внаслідок бойових дій. 

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Джерело: Опендатабот 

борги, заборгованість, Комунальні платежі, Комунальні тарифи
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