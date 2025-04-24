Серед загиблих у Києві брат із сестрою, до 10 осіб – під завалами

До 10 осіб можуть перебувати під завалами будинку у Святошинському районі Києва після нічної атаки 24 квітня.

Оновлено о 13:48.

Атака на Київ 24 квітня: що відомо про загиблих, постраждалих та людей під завалами

– Наразі ми чітко можемо сказати, що відомо про вісім загиблих. Дев’ята особа, яку ми вважали загиблою, – це решки тіл, які спрямовано на судово-медичну експертизу, – зазначив у коментарі журналістам міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Двоє з восьми загиблих, наголосив під час пресконференції у ПАР президент України Володимир Зеленський, – це рідні брат та сестра.

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– Хлопцю – 21 рік, дівчині – 19. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких людей, – зазначив глава держави.

За інформацією, яка потребує підтвердження, батьки брата з сестрою у момент атаки на Київ 24 квітня перебували на дачі.

Кількість поранених у Києві уже перевищила 70.

Зокрема, міський голова столиці Віталій Кличко повідомляв про 77 постраждалих.

44 особи перебувають у медичних закладах.

Нагадаємо, що під час нічної атаки 24 квітня російські війська застосували 70 ракет та 145 дронів.

Українські захисники ліквідували 48 ракет та 64 БпЛА (ще 68 дронів-імітаторів були локаційно втрачені).

Основний удар прийшовся по Києву.

Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано два будинки.

Зафіксовані руйнування також у Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Крім Києва, уночі 24 квітня обстрілів зазнали Київська, Житомирська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Хмельницька, Сумська, Запорізька та Черкаська області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 156-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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