Cибіга: перемовини можливі лише після тривалого перемир’я з боку РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий до мирних переговорів у будь-якому форматі, щойно Росія продемонструє справжню готовність до тривалого припинення вогню.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Україна готова до мирної угоди з РФ

Україна підтверджує свою відкритість до дипломатичного вирішення війни, однак очікує не декларацій, а реальних кроків від Кремля.

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– Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до “мирного популізму” чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня, — наголосив Сибіга.

Сибіга наголосив, що сигналом для початку переговорів має стати щонайменше 30-денне припинення бойових дій.

– Росія може продемонструвати справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові, — сказав міністр.

Він наголосив, що Україна закликає Росію припинити спекуляції на темі миру та перейти до конкретних дій.

– Росії час перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та тривале припинення вогню. Коли припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир, — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін оголосив нове так зване перемир’я у війні проти України, яке триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

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