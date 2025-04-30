Мобілізація з 1 травня: усе, що потрібно знати

Загальна мобілізація в Україні продовжена до 6 серпня 2025 року.

Закон Про затвердження указу президента України Про продовження строку проведення загальної мобілізації №4357-IX, підписаний главою держави Володимиром Зеленським 18 квітня, набуде чинності 9 травня.

Усе, що потрібно знати про мобілізацію з 1 травня, Факти ICTV обговорили з адвокатом, кандидатом юридичних наук, керуючою Адвокатського бюро Анни Даніель Анною Даніель та юристом Адвокатського об’єднання Віннер Партнерс Анастасією Руденко.

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Хто підлягає мобілізації з 1 травня

Мобілізації з 1 травня, як і раніше, підлягатимуть придатні за станом здоров’я військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, зауважує адвокат Анна Даніель.

Водночас нагадаємо, що в чоловіків, які до 4 травня 2024 року (тобто до набуття чинності закону №3621-IX) були визнані обмежено придатними до військової служби, залишається понад місяць (до 5 червня 2025 року), щоб пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК).

Особи, визнані придатними за результатами повторної ВЛК, теж підлягатимуть мобілізації.

Добровільно вступити на військову службу, додає Анастасія Руденко, можуть придатні за станом здоров’я жінки віком до 60 років.

Добровільно укласти контракт на службу можуть також:

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу;

особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку.

Хто втратить право на відстрочку у травні

Анна Даніель зауважує: перелік осіб, які мають право на відстрочку, визначений ст. 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Однак слід пам’ятати, продовжує адвокат, що особи, які раніше мали відстрочку, можуть її втратити, якщо зміняться обставини, що слугували підставою для її отримання.

За словами Анастасії Руденко, згідно з новим законодавством, відстрочку від мобілізації більше не надають:

студентам, які навчаються за заочною формою навчання або здобувають другу чи третю вищу освіту;

батькам трьох неповнолітніх дітей, якщо є заборгованість зі сплати аліментів;

батькам-одинакам, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не померла, не зникла безвісти та не відбуває покарання;

чоловікам, які доглядають за дружининими батьками, які мають інвалідність першої або другої групи (відтепер відстрочка надається лише для догляду за власними батьками, що мають інвалідність);

зведеним братам загиблих захисників (право на відстрочку мають лише рідні або неповнорідні брати чи сестри загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців);

працівникам підприємств та організацій Міністерства оборони, які раніше мали відстрочку.

Зміни в питанні бронювання

Уже місяць (тобто починаючи з 1 квітня), як втратили чинність усі бронювання, оформлені за старими правилами.

Наразі продовжити бронювання своїх фахівців можуть лише компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Крім того, згідно з новою урядовою постановою, підприємства, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, можуть бронювати до 75% своїх працівників.

Слід зауважити, що Міносвіти подало пропозицію до проєкту закону України Про внесення змін до статті 23 закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти №13193, щоб розширити право відстрочки від призову під час мобілізації на педагогів закладів позашкільної освіти державної й комунальної форми власності.

Ідеться про педагогів-керівників гуртків за науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним та еколого-натуралістичним напрямами, які станом на 1 січня 2025 року вже працювали та продовжують працювати за основним місцем роботи.

Зміни в межах проєкту Контракт 18-24

У квітні уряд розширив дію проєкту Контракт 18-24, надавши можливість отримати 1 млн грн одноразової виплати військовослужбовцям Нацгвардії та прикордонникам.

15 квітня в межах проєкту Контракт 18-24 Міноборони вдвічі (із дев’яти до 18) збільшило кількість вакансій для добровольців.

Чи передбачені зміни у врученні повісток у травні 2025 року?

Анастасія Руденко пояснює: наразі повістки можуть вручати особисто працівники ТЦК, силових структур, органів місцевого самоврядування, ОСББ, а також керівники навчальних закладів.

Поліцейські мають право лише супроводжувати процес вручення повісток, але не вручати їх самостійно.

Оскільки законодавством України чітко не визначено місце вручення повісток, зазначає Анна Даніель, тому це може відбуватися:

за адресою місця проживання або за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

на роботі або в навчальному закладі;

у громадських місцях, громадських спорудах, місцях масового скупчення людей;

у ТЦК та СП;

на пунктах пропуску (блокпостах);

на пунктах пропуску через державний кордон України;

у транспорті тощо.

Повістка може бути надіслана засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням.

Згідно зі змінами до Правил надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету міністрів України №1147 від 08.10.2024 року, рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК під час доставлення за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу).

У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку телефонує адресату (одержувачу) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК.

Якщо протягом трьох робочих днів адресат (одержувач) не з’явився за рекомендованим листом, працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку Адресат відсутній за зазначеною адресою, яку засвідчує підписом та відбитком, та не пізніше ніж упродовж наступного робочого дня повертає такий лист відправнику.

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