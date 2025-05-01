Грошова допомога для українців у травні 2025: хто може розраховувати на виплати та як їх отримати

Громадяни України, які є внутрішніми переселенцями або постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у травні 2025 року від низки міжнародних організацій і держави.

Субсидії на оренду житла для ВПО

З кінця січня 2025 року почали призначати субсидії на оренду житла для ВПО.

Скористатися такою субсидією можуть:

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ВПО, які перемістилися до будь-якого регіону, підконтрольного Україні, за умови, що фінансово-майновий стан такої родини відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася лише на 9 областей);

родини, які орендують житло і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Раніше планувалося, що цей поріг становитиме 30% від доходів.

Субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься, як і житлова субсидія. Розмір розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір субсидії впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів та вартість оренди житла у різних регіонах.

Субсидія на оренду надаватиметься за умови наявності орендного договору.

Власникам житла держава компенсуватиме податки з доходу, отриманого з оренди.

Грошова допомога від БФ Право на захист та УВКБ ООН

Подати заявку на багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН можна буде в Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Сумах, Харкові та Чернігові.

Подати заявку можуть вимушено переміщені особи, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, з-за кордону). Сума допомоги становить 3 600 грн на особу та покриває три місяці – тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Заявку на грошову допомогу можна подати, якщо родина не отримувала раніше виплат від міжнародних організацій, має дохід, менший за 5 400 грн на члена родини та належить до зазначених нижче категорій вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків з одним чи більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (від 55 років);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (від 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи дітьми до 18 років);

родина з однією або кількома особами з особливими потребами: інвалідність, хронічні захворювання.

Ці люди можуть бути як внутрішніми переселенцями, так і тими, хто повернувся з-за кордону.

Також подати заявку можуть ті, хто не отримував грошової допомоги від УВКБ ООН чи інших організацій.

Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2 220 грн на людину на місяць від іншої гуманітарної організації ООН, то у виплаті від УВКБ ООН можуть відмовити.

Особи, які отримували грошову допомогу від міжнародних організацій як ВПО (і з моменту отримання минуло понад 3 місяці) і після вимушеного переміщення повернулися до свого постійного місця проживання в Україні, можуть подати заявку, якщо мають вразливість.

Процес передбачає співбесіду з партнером УВКБ ООН.

Документи для надання в пункті збору даних:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер;

свідоцтво про народження дітей (за наявності),

номер банківської картки для виплати допомоги (картки єПідтримка не підходять);

будь-які документи, які підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

особистий номер телефону.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Спосіб виплати грошової допомоги українцям

Грошову допомогу від ООН (одразу за три місяці) перерахують на гривневий банківський рахунок голові домогосподарства через фінансову установу Rapyd або Western Union.

Грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН

Благодійний фонд Право на захист у партнерстві з УВКБ ООН проводить збір даних для отримання грошової допомоги на оренду житла у 2025 році. Проєкт реалізовується в Києві, Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській і Запорізькій областях.

Допомога передбачає відшкодування вартості оренди житла впродовж шести місяців.

Хто може отримати допомогу

ВПО та особи, які повернулися з-за кордону, проживають у МТП (місцях тимчасового перебування з переліку нижче), або мають інші загрози виселення з місць тимчасового проживання:

МТП, включені до офіційного переліку, відповідно до постанови уряду № 930;

МТП, що базово мають інше призначення і не пристосовані для тривалого проживання ВПО (дитячі садки, школи, медичні заклади тощо) та можуть бути розформовані;

модульні містечка;

ВПО та особи, що повернулися з-за-кордону й мешкають в орендованому житлі з незадовільними умовами;

ВПО та особи, що повернулися з-за кордону, які проживають в орендованому житлі і перебувають під ризиком виселення.

Участь у програмі можуть взяти лише ті родини, жоден із членів яких не бере й ніколи раніше не брав участь у жодній програмі грошової допомоги на оренду житла й не бере участь у програмах державних субсидій на оренду житла.

Виплати нарахують голові родини у цифровий гаманець Vibrant (у цифрових доларах США). Особа отримає SMS-повідомлення з посиланням на завантаження застосунку.

Заповнити анкету можна за посиланням.

Отримання багатоцільової грошової допомоги швидкого реагування

Благодійний фонд Право на захист разом із УВКБ ООН пропонують багатоцільову грошову допомогу швидкого реагування.

Допомога передбачена для осіб, які впродовж останніх 30 днів до моменту звернення:

постраждали через обстріл і їхнє постійне житло пошкоджене;

місце проживання стало непридатним через військові дії;

домогосподарство не здатне впоратися зі зростанням витрат та потенційною втратою доходу через подію, пов’язану з військовими діями;

евакуювалися з громад, де оголошена обов’язкова евакуація;

втратили близьку людину — члена домогосподарства;

член домогосподарства потребує лікування через шкоду пов’язану з військовими діями, та інформацію про яких Фонду у верифікованих списках евакуйованих або постраждалих надала місцева влада.

Сума допомоги становить 3 600 грн на особу й покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 грн.

Виплати для ВПО у травні

З 1 травня 2025 року виплати для внутрішньо переміщених осіб будуть автоматично продовжені за умови відповідності критеріям.

Допомога для громадян, які проживають в Україні й мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 грн; для інших осіб – 2 000 грн.

Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Грошова допомога в Польщі

Zasiłek rodzinny (сімейна допомога) – надається на певний період, який починається з 1 листопада і триває до 31 жовтня наступного року. Заявки приймають з 1 липня в електронному вигляді через портал Empatia і з 1 серпня у паперовій формі. Заявку необхідно подавати за місцем проживання. Важливим є критерій доходу, який становить 674 злотих (дохід сім’ї в перерахунку на одну особу), або 764 злотих, якщо членом сім’ї є дитина з інвалідністю. Для періоду виплат 2024-2025 враховуються доходи за 2023 рік.

Наразі сімейна допомога становить: 95 злотих на дитину віком до 5 років; 124 злотих на дитину віком від 5 до 18 років; 135 злотих на дитину віком від 18 до 24 років.

Час виплати допомоги залежить від дати подання заявки. Якщо батьки хочуть зберегти безперервність виплат, вони повинні були подати заявку до кінця серпня 2024 року.

Грошова підтримка деяких українців з PESEL UKR у Польщі

Разом до незалежності (WdN) – це програма допомоги українцям, які мають тимчасовий захист та проживають у центрах колективного розміщення.

Вони можуть отримати фінансування частини витрат на оренду житла на період шести місяців. Участь у програмі є безкоштовною.

За програмою українці можуть отримати:

Дофінансування кауції та орендної плати за квартиру або кімнату (житло) терміном на 6 місяців, а також підтримку в оформленні оренди житла;

Дофінансування витрат на переїзд та ваучер на придбання обладнання для орендованого житла;

Допомогу кар’єрного радника у пошуку роботи або вдосконаленні трудових навичок;

Можливість взяти участь у безкоштовному курсі польської мови в рамках профорієнтації тощо.

Для участі у програмі треба відповідати наступним критеріям:

На момент реєстрації проживати в центрі колективного розміщення в наступних воєводствах: Шльонське, Малопольське, Вармінсько-Мазурське, Підляське, Великопольське, Західнопоморське або Любуське.

Мешканці центрів колективного розміщення, розташованих в інших воєводствах, мають звернутися до Польського Червоного Хреста www.pck.pl.

Дофінансування орендної плати за пів року

Тип житла або кількість осіб в домогосподарстві Максимальний розмір дофінансування за місяць кімната 1 000 zł житло для 1-2 осіб 2 200 zł житло для 3-4 осіб 2 800 zł житло для 5 і більше осіб 3 500 zł

На момент реєстрації номер PESEL має бути з активним статусом UKR.

Як зареєструватися:

Для цього треба пройти реєстрацію на участь у програмі через реєстраційну форму або надіслати заповнену від руки реєстраційну форму на адресу офісу PCPM, зазначену нижче.

Вам зателефонують, щоб підтвердити реєстрацію.

Далі має відбутися зустріч, щоб перевірити документи та підтвердити відповідність критеріям участі у програмі. Після успішної перевірки видається підтверджувальний документ про зарахування до програми.

З моменту прийняття до програми є 30 днів, щоб знайти відповідне житло і надати підписану угоду про оренду. Після укладення договору про підтримку дофінансування буде перераховано безпосередньо на банківський рахунок власника житла.

Програма 800+ на дитину в Польщі

Якщо ви перебуваєте в Польщі з дитиною, то можете отримати допомогу в розмірі 800 злотих (раніше сума становила 500 злотих). Важливим критерієм отримання допомоги є відвідини дитиною місцевої школи.

Щоб подати заявку на отримання допомоги, потрібно звернутися до Закладу соціального страхування (ZUS) або скористатися онлайн-сервісами, як от: онлайн-платформат PEU ZUS, портал Emp@atia, мобільний застосунок mZUS, чи онлайн-банкінг.

За програмою 800+ виплати можуть отримати українці, які нададуть таку інформацію:

ідентифікаційні номери PESEL для заявника та дитини;

адресу електронної пошти;

польський номер телефону;

рахунок у польському банку.

Покрокову інструкцію з отримання допомоги 800+ можна знайти за посиланням.

Допомога при народженні дитини

Українки, які народили дітей у Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть отримати одноразову грошову допомогу від польського уряду.

Для цього потрібно, щоб дохід в родині на особу не перевищував 1922 злотих. Також важливо, щоб мама дитини перебувала на обліку в польській жіночій консультації з 10-го тижня вагітності. Розмір такої одноразової допомоги становить 1000 злотих на одну дитину. Подати заявку на виплату потрібно в ZUS протягом перших 12 місяців з моменту народження дитини.

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