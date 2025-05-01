Україна зберігає свій суверенітет за угодою про надра – Качка

Підписана Україною та Сполученими Штатами Америки угода про надра є найбільш взаємовигідним і правильним варіантом документа.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

Качка – про підписану угоду про корисні копалини

Угода про корисні копалини між Україною та США, зауважує Тарас Качка, – дуже креативна та унікальна, аналогів якої у світі немає.

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Також, продовжує заступник міністра економіки, угода про надра є досить лаконічною: складається з преамбули та 12 розділів.

У преамбулі чітко охарактеризовані відносини України та США.

Крім того, там зафіксовано, що Україна зберігає свій суверенітет щодо корисних копалин і ніхто на цей суверенітет не зазіхає.

– Усі гарантії суверенітету щодо корисних копалин підтримуються на всій території України. Це знову ж таки вказує на віру США в територіальну цілісність України, – наголошує Тарас Качка.

Під час опрацювання угоди про надра, зауважує Тарас Качка, не було значної боротьби за українські корисні копалини, адже США з великою повагою ставляться до конституційних параметрів України.

В основі угоди про надра – створення Інвестиційного фонду відбудови, у який робитимуть внески обидві сторони.

– Цей фонд надаватиме можливість американському народу заробити на інвестиціях в Україну. І ми будемо дуже раді, якщо американський народ, допомагаючи Україні захищатися від ворога, зможе заробити в Україні, а український народ матиме оборону, інвестиції в українську економіку та відбудову. Саме така модель передбачається, – пояснив Тарас Качка.

Це означає, що американські партнери інвестуватимуть у компанії, які видобуватимуть корисні копалини в тому обсязі й у тих місцях, як вирішить уряд України.

Українська сторона очікує, що внеском США до фонду будуть кошти та нова військова допомога.

– З українського боку також можуть бути кошти, але в будь-якому разі це буде 50% від майбутньої ренти, від майбутнього видобутку чітко вказаних в угоді критичних матеріалів, а також майбутнього видобутку нафти та газу.

Теперішні рентні платежі, які надходять в бюджет України, зберігаються за Україною і будуть такими, – зауважує Тарас Качка.

Ця фінансова угода, переконаний заступник міністра економіки, є дуже чітким сигналом Росії.

– Це сигнал, що можна як завгодно намагатися маніпулювати нами, Сполученими Штатами Америки чи Європейським Союзом, але спільність наших інтересів – понад усе. Ця угода засвідчує спільний погляд на економічне майбутнє між Україною і Сполученими Штатами Америки, – говорить Тарас Качка.

Угода про корисні копалини підписана: що буде далі

Після підписання угоди про корисні копали її потрібно ратифікувати в парламенті.

– В угоді чітко вказано, що вона потребує згоди Верховної Ради. Тому очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, буде максимально прозоре представлення, – зазначив Тарас Качка.

Після ратифікації угоди почнеться створення самого Інвестиційного фонду між Development Finance Corporation та Українським агентством для розвитку приватно-публічного партнерства, який діє в межах Міністерства економіки.

– Будуть створені всі юридичні рамки між цими двома агентствами. А тоді почнеться робота над здійсненням інвестицій, – підсумував Тарас Качка.

Нагадаємо, що вночі проти 1 травня за київським часом Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин.

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