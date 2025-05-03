Завдяки угоді про надра: Зеленський розраховує на збільшення допомоги від США удвічі

Президент Володимир Зеленський заявив, що допомога від Сполучених Штатів, яка запланована на цей рік, становить $15 млрд, і така ж сума на наступний. Проте завдяки Інвестиційному фонду відбудови, створеному угодою про надра, заплановані на 2026 рік $15 млрд можна отримати вже цього року.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Збільшення допомоги від США

– Є $15 млрд 2025 року згідно з рішеннями, які були ухвалені Конгресом рік тому. 15 млрд – пакет на 2025 рік, і зброя на цю суму. Також є 15 млрд, які вони розбивали на 2026-й. Питання – ці гроші до тебе доходять або не доходять. І це великі гроші, 30 млрд. Питання – чи можна 2026 року завдяки фонду, тепер уже створеному, чи можна 15 млрд 2026-го наблизити на 2025-й, наприклад, на другу половину, й отримати зброю на 30 млрд 2025 і 2026, але вже зараз, – розповів Володимир Зеленський.

Зараз дивляться

За словами очільника держави, $30 млрд будуть вкладом Сполучених Штатів в Інвестиційний фонд відбудови. Україна потім буде віддавати свою половину до цього Фонду.

Угода з США щодо корисних копалин

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко підтвердила підписання угоди щодо мінералів зі США. За її словами, президент Володимир Зеленський та президент Дональд Трамп, спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна.

За словами міністерки Юлії Свириденко, Інвестиційний фонд відбудови України може почати свою роботу приблизно через місяць-півтора після ратифікації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попросив Раду якомога швидше ратифікувати угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Джерело : Укрінформ

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