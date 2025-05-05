Чи потрібно вклеювати фото в паспорт в 60 років: актуальні правила

Під час дії воєнного стану паспорти громадянина України зразка 1994 року, в які не було вклеєно фотокартку після досягнення 25- або 45-річного віку, залишаються чинними за умови, що строк вклеювання настав за 30 днів до або після 24 лютого 2022 року.

Такі документи посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Після завершення або скасування воєнного стану громадяни мають 30 календарних днів для вклеювання фото або обміну паспорта відповідно до віку.

Факти ICTV дізнавалися, чи потрібно вклеювати фото в паспорт в 60 років.

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Чи треба вклеювати фото в паспорт в 60 років

Власникам паспортів у формі книжечки (зразка 1994 року), після досягнення 25 і 45 років потрібно обов’язково вклеїти нову фотокартку в паспорт.

Отже, окремої норми, яка передбачає, що потрібно в 60 років вклеювати фото в паспорт, у законі немає.

Процедура є безкоштовною.

Запис до електронної черги не потрібен.

Фото вклеюється до 5 робочих днів, якщо не потрібна додаткова перевірка.

Для цього потрібно мати з собою: паспорт, дві фотокартки 3,5×4,5 см, особисто подану заяву.

Куди звертатися, щоб вклеїти фото в паспорт

Щоб вклеїти фотографію, необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС або до центру надання адмінпослуг за місцем реєстрації. Якщо особа не має зареєстрованого місця проживання або знята з реєстрації, звернення можливе за фактичним або останнім зареєстрованим місцем проживання. У разі, якщо людина проживає на тимчасово окупованій території, є внутрішньо переміщеною або бездомною, документи подаються до підрозділу ДМС за місцем перебування чи майбутньої реєстрації.

Заява подається особисто, запис до електронної черги не потрібен. Процедура є безкоштовною. Необхідно мати паспорт зразка 1994 року, заяву про вклеювання фото та дві фотокартки розміром 3,5 × 4,5 см відповідно до віку. У складних випадках можуть знадобитися додаткові документи, зокрема рішення суду.

Розгляд заяви триває до п’яти днів, а якщо потрібна додаткова перевірка — до 30 календарних днів. У разі втрати картотеки або відсутності даних у ДМС, але наявності інформації в державному реєстрі або документах, що дозволяють ідентифікувати особу, фотокартку можуть вклеїти в день звернення.

Паспорт із вклеєною фотокарткою діє безстроково. Відмовити у вклеюванні можуть, якщо особа не досягла відповідного віку, надала не всі документи або звернулася пізніше ніж через місяць після досягнення віку без відповідного рішення суду. У такому разі паспорт має бути обміняний на ID-картку. За порушення строків передбачено адміністративну відповідальність згідно зі статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело : ДМС

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