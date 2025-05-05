Чи зупинятимуть НМТ під час повітряної тривоги в Україні у 2025 році

В УЦОЯО пояснили основні моменти під час проведення НМТ у 2025 році.

Чи будуть зупиняти проведення іспитів НМТ під час повітряної тривоги — читайте на Фактах ICTV.

Чи будуть зупиняти НМТ під час повітряної тривоги 2025

УЦОЯО повідомило, якщо під час проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) почнеться повітряна тривога, то всі тестування, а також час проведення (таймер тесту) призупинятимуться.

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Учасники повинні взяти найнеобхідніші речі та негайно спуститися в укриття.

Важливо зберігати свої відповіді після кожного завдання, щоб у разі оголошення повітряної тривоги не втратити їх та мати можливість продовжити виконання після її завершення.

Якщо тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин (у загальному підсумку для двох частин тестування), тоді НМТ поновиться одразу після завершення загрози. Якщо тривога триватиме понад 2,5 години, тоді інспектор з тестування разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

Якщо НМТ вирішать припинити, тоді учасникам запропонують скласти іспит під час додаткової сесії.

У такому випадку вступникам необхідно протягом трьох робочих днів звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти та подати заяву. Також її можна подати безпосередньо на місці через відповідального за проведення тестування.

НМТ-2025: основні моменти

Нагадуємо, що основна сесія тестування розпочнеться 14 травня, а додаткова відбудеться в липні.

Персональні запрошення вступники отримають до 7 травня у своїх електронних кабінетах.

НМТ триватиме чотири години й передбачатиме 20-хвилинну перерву між двома блоками. Під час якої можна перекусити, перепочити або відвідати вбиральню. Користуватися інтернетом, списувати – заборонено.

Цьогоріч тестування охоплюватиме чотири предмети, зокрема:

історію України;

українську мову;

математику;

один предмет на вибір.

Для участі в тестуванні вступникам необхідно мати документ, що посвідчує особу, сертифікат учасника НМТ та ручку.

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