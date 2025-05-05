Угода про надра між Україною та США є частиною архітектури безпеки – Маркарова

Підписана угода про надра між Україною та США є дуже важливою частиною ширшої архітектури безпеки.

Про це в ефірі CBS повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Вона зауважила, що угода є рівноцінною – Україна та США разом керуватимуть інвестиційним фондом. Вона пояснила, що туди ввійдуть всі майбутні внески чи інвестиції США, зокрема й військові угоди. Зі свого боку Україна вкладатиме у фонд кошти від нових ліцензій та нових розробок.

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– Це справжнє партнерство, де ми зможемо об’єднати ресурси для інвестування в широкий спектр проєкту, включаючи інфраструктуру, зокрема рідкісноземельні матеріали, включаючи критично важливі корисні копалини, і обидві наші країни отримають від цього вигоду, – наголосила посол.

Маркарова про угоду щодо надр

Як зауважила Оксана Маркарова, угода про економічне партнерство сама по собі є досить важливою частиною ширшої архітектури безпеки. Вона зазначила, що інвестиційний фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною та мирною.

– Тож, певним чином, це важлива частина майбутніх гарантій безпеки, – вказує вона.

Нагадаємо, що вночі проти 1 травня Україна та США підписали угоду щодо корисних копалин.

Президент Дональд Трамп, коментуючи підписання документа, заявив, що це добре не лише для США, а й для України, “тому що американська присутність на місці розкопок допоможе захистити країну і запобігти втручанню зловмисників у районі, де будуть проводитися роботи”.

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