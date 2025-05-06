Передова технологія сучасної війни: Зеленський доручив розвивати сферу перехоплювачів БпЛА

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва перехоплювачів ударних дронів Shahed та інших безпілотників.

Зеленський про виробництво перехоплювачів дронів

– Будемо цей напрямок максимально розвивати. За кожним регіоном буде своя відповідальність саме за цю роботу, – заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1168 доби війни.

Під час сьогоднішньої Ставки верховного головнокомандувача обговорили захист українського неба, а саме збиття Shahed, зокрема за допомогою інших дронів, пояснив президент.

За його словами, це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. Він подякував усім, хто її впроваджує та забезпечує нову можливість для будь-якої армії – захищати свою країну від безпілотників.

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Крім цього, на Ставці обговорили фінансове забезпечення української армії. Зокрема, доповідав міністр фінансів України.

– Ми працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів, – стверджує Зеленський.

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