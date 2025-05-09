Зеленський ввів у дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб – з Ірану, Китаю та Узбекистану

Президент Володимир Зеленський своїм указом № 301/2025 від 9 травня затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій до 58 фізичних осіб – громадян Російської Федерації, а також до 74 юридичних осіб.

Указ № 301/2025 від 9 опубліковано на сайті президента України.

Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 58 росіян і 74 компаній

У документі йдеться про введення обмежень щодо 67 підприємств з Росії, більшість з яких пов’язані з оборонно-промисловим комплексом. Санкції введено також стосовно трьох компаній з Ірану, трьох з Узбекистану та однієї – з Китаю (Гонконг).

Зараз дивляться

Санкції передбачають повний перелік обмежувальних заходів, визначених законом України Про санкції:

позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення;

блокування активів – тимчасову заборону користування і розпорядження активами фізичних або юридичних осіб;

повне припинення торговельних операцій;

обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;

заборону виведення капіталів за кордон;

призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

скасування ліцензій та дозволів на здійснення певних видів діяльності, включно з дозволами на користування надрами;

заборону участі в приватизації чи оренді держмайна резидентами іноземних держав та пов’язаними з ними особами;

заборону на публічні й оборонні закупівлі у компаній, пов’язаних із державами, на які накладено санкції;

повну заборону заходження в українські порти та повітряний простір для іноземних невійськових суден і військових кораблів;

заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є підсанкційні особи;

обмеження щодо збільшення статутного капіталу компаній, де іноземні держави мають частку або вплив;

припинення дії торговельних угод, спільних проєктів і промислових програм, зокрема в сфері безпеки й оборони;

заборону на передання технологій та прав інтелектуальної власності;

скасування віз та інші обмеження на в’їзд до України;

анулювання офіційних візитів, переговорів та засідань, пов’язаних з укладенням договорів;

заборону набуття у власність земельних ділянок.

Нагадаємо, 1 травня Зеленський підписав укази, якими офіційно ввів у дію рішення РНБО, що стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Обмеження застосовані, зокрема, до Олексія Арестовича та Костянтина Бондаренка.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.