Зеленський ввів у дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб – з Ірану, Китаю та Узбекистану
Президент Володимир Зеленський своїм указом № 301/2025 від 9 травня затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій до 58 фізичних осіб – громадян Російської Федерації, а також до 74 юридичних осіб.
Указ № 301/2025 від 9 опубліковано на сайті президента України.
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 58 росіян і 74 компаній
У документі йдеться про введення обмежень щодо 67 підприємств з Росії, більшість з яких пов’язані з оборонно-промисловим комплексом. Санкції введено також стосовно трьох компаній з Ірану, трьох з Узбекистану та однієї – з Китаю (Гонконг).
Санкції передбачають повний перелік обмежувальних заходів, визначених законом України Про санкції:
- позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення;
- блокування активів – тимчасову заборону користування і розпорядження активами фізичних або юридичних осіб;
- повне припинення торговельних операцій;
- обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України;
- заборону виведення капіталів за кордон;
- призупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- скасування ліцензій та дозволів на здійснення певних видів діяльності, включно з дозволами на користування надрами;
- заборону участі в приватизації чи оренді держмайна резидентами іноземних держав та пов’язаними з ними особами;
- заборону на публічні й оборонні закупівлі у компаній, пов’язаних із державами, на які накладено санкції;
- повну заборону заходження в українські порти та повітряний простір для іноземних невійськових суден і військових кораблів;
- заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є підсанкційні особи;
- обмеження щодо збільшення статутного капіталу компаній, де іноземні держави мають частку або вплив;
- припинення дії торговельних угод, спільних проєктів і промислових програм, зокрема в сфері безпеки й оборони;
- заборону на передання технологій та прав інтелектуальної власності;
- скасування віз та інші обмеження на в’їзд до України;
- анулювання офіційних візитів, переговорів та засідань, пов’язаних з укладенням договорів;
- заборону набуття у власність земельних ділянок.
Нагадаємо, 1 травня Зеленський підписав укази, якими офіційно ввів у дію рішення РНБО, що стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Обмеження застосовані, зокрема, до Олексія Арестовича та Костянтина Бондаренка.