Зеленський: Україна не буде здавати свою землю і виводити війська з наших територій

Україна не має наміру погоджуватися на умови, які передбачають виведення її військ із власних територій.

Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши на важливості захисту суверенітету та територіальної цілісності держави.

Україна не буде виводити війська зі своїх територій

– Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це – мій конституційний обов’язок. Це обов’язок наших військових – захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території – через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки, – чітко заявив Зеленський.

Президент пояснив, що якщо Росія вимагає вивести війська з українських земель, це означає, що Кремль не зацікавлений у припиненні вогню і не хоче, щоб війна завершилася.

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Він переконаний: Росія добре усвідомлює, що Україна на такі умови не піде.

– Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які самі знаєте відповідь – і вона не буде позитивною – значить, ви точно не хочете мати результат. Хоча те, про що ми зараз говорили з президентом США. Він вважає, що Росія готова до перемовин і готова до компромісів тощо. Я вже не пам’ятаю всі ці деталі, але тим не менш – ми побачимо, – додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні відбулися телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Також Дональд Трамп поспілкувався із Володимиром Зеленським.

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