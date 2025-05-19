Ми їм не довіряємо: Зеленський прокоментував заяву Путіна щодо “меморандуму”

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що нібито Москва готова працювати над “меморандумом”, до якого можуть увійти “питання про припинення вогню та принципи врегулювання”.

Зеленський про заяву Путіна

Під час брифінгу Зеленський заявив, що про запропонований Росією так званий меморандум йому розповів президент США Дональд Трамп.

– Я так розумію, що вони це обговорювали з Путіним, що у двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору, – зазначив глава держави.

За його словами, цей меморандум може бути підтриманий усіма або обома країнами, а також в якому є домовленість про припинення вогню. Проте Зеленський зазначив, що поки це для нього це залишається невідомим.

Зараз дивляться

На думку президента України, якщо російська сторона запропонує якісь меморандуми, то це не буде секретом.

Він звернув увагу, що завжди подібна інформація певним чином з’являється у публічному просторі.

Як стверджує президент, що отримавши меморандум або пропозиції росіян, українська сторона зможе сформулювати своє бачення.

Водночас для України важливими є передусім питання припинення вогню, обміну військовополоненими та повернення дітей, стверджує Зеленський. За його словами, українська сторона прагне покласти край цій війні.

– Я не переконаний, що Росія до цього готова. Ми їм не довіряємо. Саме з цієї причини я хотів би від них побачити припинення вогню як перший крок, щоб вони могли продемонструвати справжню готовність покласти край цій війні, – заявив він.

Крім того, Володимир Зеленський допускає, що у питанні про меморандум Росія хоче щось отримати, але нібито навіть не знає, що саме вона хоче.

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