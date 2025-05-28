Дрони СБУ уразили завод Радуга під Москвою, який виготовляє крилаті ракети

У ніч з 27 на 28 травня дрони Служби безпеки України атакували російське стратегічне підприємство Радуга, яке виготовляє крилаті ракети. Про це Фактам ICTV повідомили власні джерела в СБУ.

Дрони СБУ уразили завод Радуга під Москвою

Завод Радуга імені Березняка розташований у місті Дубна за 130 км на північ від Москви. Під час атаки українські дрони обійшли ППО, яка захищає російську столицю, та влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства, наслідок чого там спалахнула пожежа.

Завод виготовляє крилаті ракети різних класів: повітря-повітря, повітря-земля, земля-земля. Зокрема й ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими РФ тероризує населення та б’є по цивільним об’єктам в Україні.

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– СБУ продовжує з хірургічною точністю влучати по ключових підприємствах російського ВПК, чия продукція слугує зброєю у війні проти України. Дронові санкції від СБУ по технологічному тилу російської армії триватимуть й надалі, – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Інформацію про ураження заводу Радуги підтвердили також у Генеральному штабі Збройних сил України.

Сили оборони вдарили по кількох об’єктах ворожого ВПК

Окрім Радуги, українські військові завдали вогневого ураження по АТ Кронштадт, що також розташоване в Дубні Московської області.

Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Там виготовляються БпЛА Оріон, Іноходець, Молнія, Грім, Терміт, Геліос, Сіріус, наземні комплекси управління.

Також сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем влучили по АТ Ангстрем в Московській області. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу РФ.

Напередодні ЗСУ успішно атакували Дмитрівський хімзавод в місті Кінешма Іванівської області РФ. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива.

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