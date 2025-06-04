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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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ГУР зламало КБ Туполєв: отримано стратегічні документи й особисті дані співробітників

Кібератака
Фото: УНІАН

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило успішну кібератаку на інформаційні ресурси російського конструкторського бюро Туполєв – одного з ключових підприємств російської авіапромисловості.

Про це повідомляють низка українських ЗМІ, зокрема видання Громадське із посиланням на власні джерела.

ГУР здійснило кібератаку на Туполєв

За словами співрозмовника, в результаті цієї операції українській розвідці вдалося отримати доступ до даних стратегічного значення. Серед них:

Зараз дивляться
  • внутрішнє листування керівництва підприємства;
  • особисті відомості співробітників, їхні адреси проживання;
  • резюме інженерів і конструкторів;
  • службова інформація щодо закупівель;
  • а також протоколи засідань із обмеженим доступом.

– ГУР тривалий час стежило за документообігом підприємства і врешті змогло отримати понад 4,4 гігабайта критично важливих даних, – зазначило джерело видання.

Крім того, як частину кібератаки, розвідники зламали офіційний сайт Туполєва.

На головній сторінці сайту зʼявилося зображення сови, яка тримає у своїх кігтях російський військовий літак, – символічний жест цифрової операції української розвідки.

Нагадаємо, у січні Головне управління розвідки опублікувало дані російських виробників БпЛА. 

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