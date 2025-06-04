ГУР зламало КБ Туполєв: отримано стратегічні документи й особисті дані співробітників
Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило успішну кібератаку на інформаційні ресурси російського конструкторського бюро Туполєв – одного з ключових підприємств російської авіапромисловості.
Про це повідомляють низка українських ЗМІ, зокрема видання Громадське із посиланням на власні джерела.
ГУР здійснило кібератаку на Туполєв
За словами співрозмовника, в результаті цієї операції українській розвідці вдалося отримати доступ до даних стратегічного значення. Серед них:
- внутрішнє листування керівництва підприємства;
- особисті відомості співробітників, їхні адреси проживання;
- резюме інженерів і конструкторів;
- службова інформація щодо закупівель;
- а також протоколи засідань із обмеженим доступом.
– ГУР тривалий час стежило за документообігом підприємства і врешті змогло отримати понад 4,4 гігабайта критично важливих даних, – зазначило джерело видання.
Крім того, як частину кібератаки, розвідники зламали офіційний сайт Туполєва.
На головній сторінці сайту зʼявилося зображення сови, яка тримає у своїх кігтях російський військовий літак, – символічний жест цифрової операції української розвідки.
Нагадаємо, у січні Головне управління розвідки опублікувало дані російських виробників БпЛА.