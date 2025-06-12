БпЛА Bulava: характеристики комплексу, який знищує цілі у тилу і за найскладніших умов

В Україні на фронті вже використовують ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Bulava, який став відповіддю російському дрону Ланцет.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Характеристики безпілотника Bulava – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

БпЛА Bulava – які характеристики

Безпілотний комплекс Bulava, розроблений компанією DeViro у рамках кластера оборонних інновацій Brave1, перевершує за ключовими характеристиками російський дрон Ланцет, наголосив Федоров.

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За його словами, БпЛА Bulava не просто знищує цілі. Система робить це точно – у тилу ворога та за найскладніших умов, зазначив міністр.

Зокрема, цей дрон знищує високопріоритетні цілі, серед яких – засоби РЕБ та системи ППО, Бук-М, Тор та інші.

Крім цього, БпЛА Bulava уражає як стаціонарні, так і рухомі об’єкти. Дрон забезпечує відеопідтвердження атакованих цілей у реальному часі.

Водночас ударно-розвідувальний безпілотний комплекс має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.

– Технології – наша асиметрична перевага. Чим більше таких рішень – тим менше шансів у ворога, – переконаний Федоров.

Bulava характеристики – що ще відомо про цей БпЛА

Нещодавно компанія DeViRo у рамках заходу Defense Tech Innovations Forum 2025 презентувала безпілотний розвідувально-ударний комплекс Bulava.

Як повідомляє Мілітарний, до комплексу входять безпосередньо дрони-камікадзе, наземна станція управління, ретранслятори та засоби розвідки, які дозволяють автономно виконувати бойові завдання.

– Дрон-камікадзе має Х-подібне оперення та оснащується бойовою частиною (БЧ) різних типів масою 3,6 кг. Найчастіше використовують кумулятивно-термобаричну БЧ українського виробництва, – йдеться у повідомленні.

Як зазначив співзасновник компанії DeViRo Денис Чередниченко, воїни Сил оборони України застосовують БпЛА Bulava з 2024 року.

Він розповів, що цей комплекс має можливість уражати наземні рухомі та нерухомі цілі. До таких можуть увійти бронетехніка, системи ППО і РЕБ російських військ. Зокрема підтверджено ураження дроном об’єктів РФ на відстані 55 км від точки запуску.

Bulava має загальну злітну вагу 11,5 кг, свідчить оприлюднена розробником інформація.

Як зазначається, дрон злітає за допомогою катапульти, а потім виконує політ завдяки електричному двигуну на максимальній швидкості близько 100 км/год.

БпЛА Bulava може перебувати у повітрі до 50 хвилин, маючи довжину 1,5 м та розмах крил 1,6 м, водночас рухаючись у напрямку цілі або чергуючи у повітрі. Максимальна висота польоту – 2 тис. м.

Крім цього, безпілотник обладнаний системою зв’язку, стійкою до дії російських засобів РЕБ. Дрон Bulava має високу маневровість завдяки Х-подібному оперенню.

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