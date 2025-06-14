Зеленський про скорочення допомоги Україні від США: Не був заздалегідь поінформований

Президент Володимир Зеленський заявив, що США не попереджали його про плани зменшити військову підтримку для України. Цю тему він планує обговорити під час саміту G7 в Канаді з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це український президент розповів в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

Зеленського не попереджали про зменшення допомоги з боку США

– Я не був заздалегідь поінформований. Я ще дуже сильно сподіваюся, що ці сигнали – це тільки сигнали… Дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра своїми діями, – сказав Зеленський, додавши, що планує обговорити це з главою Білого дому під час саміту G7.

Він наголосив, що слова міністра оборони США про скорочення допомоги дуже болючі для українців, тому що війна – це не тільки зброя, а передусім люди та їхній моральний дух. Президент зазначив, що такі слова іноді “ранять сильніше від куль”.

Зараз дивляться

– Ми боремося і якщо ми можемо залишитися самі – це дуже боляче. Це точно не підбадьорює людей, – додав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що без певних елементів з пакетів допомоги Україні буде дуже важко вести боротьбу. Зеленський також нагадав, що пропонував Трампу закупити певне озброєння, про що Україна говорила з європейськими партнерами. Зокрема йдеться про системи Patriot.

Президент розповів, що Київ веде переговори з європейськими лідерами, щоб знайти додаткове фінансування на ці системи протиповітряної оборони.

– І ми знаходимо ці гроші. У нас вже є такі позитивні напрацювання. Потрібне погодження президента Трампа – сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет повідомив про плани зменшити фінансування допомоги Україні у 2026 році. За його словами, нинішня адміністрація бачить цей конфлікт інакше і вважає, що мирна угода через переговори – найкраще рішення для обох сторін.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.