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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Зеленський закликав G7 інвестувати у виробництво зброї в Україні

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні. Зокрема, йдеться про нові дрони-перехоплювачі, важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону.

Про це він заявив на спеціальному засіданні лідерів країн G7.

Зеленський закликав інвестувати у виробництво зброї в Україні

Зеленський звернув увагу на співпрацю РФ з Іраном і Північною Кореєю, зокрема на те, що Москва модернізує іранські безпілотники і передає їх КНДР. Це, за його словами, загроза не тільки для України.

Зараз дивляться

Він заявив, що зараз Київ працює над розробкою дронів-перехоплювачів, які захищатимуть українське небо від ворожих БпЛА.

– І нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво; точні цифри надасть наша команда. І це – нові перехоплювачі – важливо як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, і для Японії, і для Канади, і для Сполучених Штатів, – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що навіть якщо нинішня адміністрація США не чинить достатнього тиску на Росію, Америка все ще має глобальні інтереси і багато союзників, які потребують захисту. А для цього потрібна сильна співпраця – не тільки політична, а й технологічна та інвестиційна.

– Я закликаю вас і надалі збільшувати інвестиції у виробництво зброї в Україні – це найшвидший шлях до досягнення результатів, – сказав президент.

Раніше Зеленський вже повідомляв про розробку різних видів дронів-перехоплювачів. Так, під час саміту Україна – Південно-Східна Європа він розповів, що зараз триває робота з пошуку засобів для масового виробництва таких безпілотників.

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Джерело: Офіс президента

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