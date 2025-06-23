Абсолютно божевільний удар: Зеленський про атаку РФ по ліцею у Білгород-Дністровському

Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області “божевільним”. Він наголосив, що керівництво РФ не має наміру завершувати війну з власної волі.

Удар РФ по ліцею в Білгород-Дністровському: реакція Зеленського

– Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети, – висловився президент.

Під час атаки на ліцей у Білгород-Дністровському дітей у будівлі не було, адже зараз тривають канікули. Проте там перебували працівники. Вже відомо про двох загиблих. Є ймовірність, що під завалами ще можуть бути люди.

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На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Будівля ліцею фактично знищена.

Зеленський наголосив, що російська армія добре знає, куди завдає ударів. Тому, це не випадковість, а навмисні дії.

Президент наголосив, що російське керівництво не має наміру добровільно зупиняти війну.

– Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію, – закликав президент.

Нагадаємо, 23 червня ліцей у Білгород-Дністровському став ціллю російських загарбників. Ворог запустив по Одещині балістику.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про влучання в навчальний заклад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Одеська ОВА

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