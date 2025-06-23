Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Вікторія Васьковська, редакторка сайту
4 хв.

Абсолютно божевільний удар: Зеленський про атаку РФ по ліцею у Білгород-Дністровському

ліцей в Білгород-Дністровському

Президент Володимир Зеленський назвав російський удар по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області “божевільним”. Він наголосив, що керівництво РФ не має наміру завершувати війну з власної волі.

Удар РФ по ліцею в Білгород-Дністровському: реакція Зеленського

– Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети, – висловився президент.

Під час атаки на ліцей у Білгород-Дністровському дітей у будівлі не було, адже зараз тривають канікули. Проте там перебували працівники. Вже відомо про двох загиблих. Є ймовірність, що під завалами ще можуть бути люди.

Зараз дивляться

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Будівля ліцею фактично знищена.

Зеленський наголосив, що російська армія добре знає, куди завдає ударів. Тому, це не випадковість, а навмисні дії.

Президент наголосив, що російське керівництво не має наміру добровільно зупиняти війну.

– Саме тому потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію, – закликав президент.

Нагадаємо, 23 червня ліцей у Білгород-Дністровському став ціллю російських загарбників. Ворог запустив по Одещині балістику.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про влучання в навчальний заклад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 216-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
У Краматорську – друга доба рятувальної операції: під завалами ще може бути людина
краматорськ операція порятунок

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Одеська ОВА

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийобстрілОдеська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь