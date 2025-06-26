Події ночі 26 червня: атака дронів на Москву та Спецтрибунал для РФ

Вночі 26 червня російські окупанти вкотре атакували Україну ударними БпЛА. На “бавовну” через дрони скаржилися і у Москві.

А перед цим у Страсбурзі президент Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали історичну угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 26 червня – у добірці Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Атака дронів на Україну

Вночі російські дрони вкотре атакували Україну – переважно зі східного напрямку та акваторії Чорного моря, зокрема у бік Білгород-Дністровського району Одеської області.

Місцеві ОВА станом на ранок не повідомляли про можливі наслідки.

Проте Військово-мовські сили ЗСУ відзвітували про знищення трьох дронів-камікадзе типу Шахед.

Вибухи на Херсонщині

Після опівночі російська авіація скинула КАБи на будинки у Таврійському Білозерського району Херсонської області.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, бомби поцілили по житловій забудові.

Внаслідок удару постраждав 34-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна.

Спершу лікарі оцінювали стан потерпілого як середньої тяжкості. Проте згодом стало відомо, що поранення виявилися несумісними з життям – чоловік помер.

Атака дронів на Москву

У столиці країни-агресора та у Підмосков’ї сьогодні вночі скаржилися на вибухи.

Мер Москви Сергій Собянін спочатку заявив про нібито збиття одного БпЛА та роботу екстрених служб на місці падіння його уламків, а потім – ще одного, але вже над Московським регіоном.

У цей час в московському аеропорту Внуково запроваджувалися тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден.

Угода про Спецтрибунал для РФ

Пізно ввечері 25 червня президент Володимир Зеленський і генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії РФ проти України.

Це дозволить притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав війну проти України в порушення Статуту ООН.

За словами Зеленського, інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, “і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання, і ми маємо зробити це разом у всій Європі “.

– Гаага чекає на винуватців. Відповідальність має бути. Дякуємо за те, що Рада Європи взяла на себе лідерство в цьому процесі. Справедливість обовʼязково буде відновлена, – наголосив глава держави.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.