Новини ночі 9 липня: вибухи в Луцьку, Броварах, підготовка санкцій проти РФ у США

У ніч на 9 липня Україна зазнала чергової масованої атаки з боку РФ. Вибухи пролунали в Луцьку та Київській області.

У Луцьку зафіксовані значні пошкодження об’єктів інфраструктури, а в Броварському районі поранена жінка.

Тим часом США готують жорсткі санкції проти РФ та її союзників. Українські Сили оборони ліквідували за добу понад 1000 окупантів.

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Вибухи у Луцьку

Вибухи в Луцьку пролунали у ніч на 9 липня. Місто зазнало атаки з боку ворога за допомогою ударних дронів та ракет.

Очільник Волинської обласної військової адміністрації Ігор Поліщук назвав цю атаку наймасштабнішою з початку війни.

За словами голови ОВА, унаслідок обстрілу сталося загоряння та пошкодження гаражів у межах одного з гаражних кооперативів, а також виникла пожежа на території одного з підприємств.

Вибухи у Броварах

Вибухи сьогодні вночі також лунали у Київській області.

Як повідомив очільник ОВА Микола Калашник, внаслідок ворожо атаки в Броварському районі поранено жінку 1980 року народження.

– Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні. Попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Наслідки вибухів у Київській області – уточнюються.

Вибухи на Черкащині

Черкащина теж опинилася під атакою РФ сьогодні вночі. Як повідомив очільник ОВА Ігор Табурець, тривога в області лунала понад шість годин.

Ворожі атаки відбивали сили Протиповітрянох оборони та мобільні вогневі групи.

Загалом у черкаському небі знешкодили 29 російських БпЛА.

Минулось без потерпілих. Нині триває обстеження територій.

США розглянуть законопроєкт про санкції проти РФ

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, заявив, що потрібно змінити правила гри стосовно російського диктатора Володимира Путіна та всіх, хто підтримує його військову машину.

Про це він сказав коментуючи слова президента Дональда Трампа про його невдоволення Путіним.

Як зазначив Грем, у Сенаті США планують розглянути законопроєкт про посилення санкцій, які торкнуться не лише Росії, а й країн, таких як Китай та Індія, що закуповують російські енергоносії й таким чином сприяють фінансуванню військової машини Кремля.

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