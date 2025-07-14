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Обговорили посилення ППО: Зеленський зустрівся з Келлогом у Києві

Зеленський - Келлог
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з генералом Кітом Келлогом, спеціальним представником американського президента. Сторони мали продуктивну розмову.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зустріч Зеленського з Келлогом

За словами президента, під час зустрічі з Кітом Келлогом обговорили масовані атаки РФ на цивільних і критичну інфраструктуру та закупівлю Україною систем протиповітряної оборони, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою.

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Володимир Зеленський повідомив спецпредставнику, що лише у червні росіяни запустили по Україні понад 330 ракет, зокрема 80 балістичних, понад 5 тис. ударних дронів і 5 тис. авіабомб.

Також Зеленський і Кіт Келлог обговорили загальну ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони.

– І звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також подякував президенту Дональду Трампу за сигнали підтримки України та позитивні рішення для обох країн.

– Ми вдячні президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку (законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який підтримали вже понад 80 сенаторів), – сказав глава держави.

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Джерело: Офіс президента

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