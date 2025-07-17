Кожен міністр підготує план дій: Свириденко про перше засідання нового Кабміну

Новий уряд став одним із найменших за кількістю міністрів за всю історію України.

Свириденко про роботу нового уряду України

Як заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті.

Вона закликала урядовців якнайшвидше визначити чіткі плани дій без узагальнень і формальностей.

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За її словами, ці документи будуть оприлюднені, обговорені з профільними комітетами Верховної Ради, а надалі відбуватиметься регулярна звітність щодо виконання.

– Повинні вийти на швидкий темп, – наголосила Свириденко.

Прем’єр-міністр додала, що має позитивний досвід співпраці з економічним комітетом парламенту, тому очікує такої ж конструктивної взаємодії на інших напрямах.

Вона також звернула увагу на оновлений склад Кабінету міністрів, зазначивши, що цей уряд – один із найменших за чисельністю міністрів в історії України. За словами Свириденко, це свідчить про курс на скорочення держапарату.

– Йдемо працювати, – резюмувала Свириденко.

У четвер, 17 липня, Юлія Свириденко офіційно стала прем’єр-міністром, очоливши оновлений Кабінет міністрів України.

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