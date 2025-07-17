Кожен міністр підготує план дій: Свириденко про перше засідання нового Кабміну
Новий уряд став одним із найменших за кількістю міністрів за всю історію України.
Свириденко про роботу нового уряду України
Як заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, перше засідання нового уряду провели одразу після голосування в парламенті.
Вона закликала урядовців якнайшвидше визначити чіткі плани дій без узагальнень і формальностей.
За її словами, ці документи будуть оприлюднені, обговорені з профільними комітетами Верховної Ради, а надалі відбуватиметься регулярна звітність щодо виконання.
– Повинні вийти на швидкий темп, – наголосила Свириденко.
Прем’єр-міністр додала, що має позитивний досвід співпраці з економічним комітетом парламенту, тому очікує такої ж конструктивної взаємодії на інших напрямах.
Вона також звернула увагу на оновлений склад Кабінету міністрів, зазначивши, що цей уряд – один із найменших за чисельністю міністрів в історії України. За словами Свириденко, це свідчить про курс на скорочення держапарату.
– Йдемо працювати, – резюмувала Свириденко.
У четвер, 17 липня, Юлія Свириденко офіційно стала прем’єр-міністром, очоливши оновлений Кабінет міністрів України.