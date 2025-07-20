Скасувати статус російської: мовна омбудсменка Івановська про плани на посаді

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, що планує робити на посаді. Серед планів – посилення позиції української жестової мови.

В інтерв’ю агентству Укрінформ вона також пообіцяла працювати над представленням української мови у відеоіграх та електронних сервісах.

Мовна омбудсменка про плани на посаді

За її словами, мовна політика не має бути авторитарною.

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– Ми маємо відмовитися від хибного протиставлення “м’яка сила чи силовий тиск”: успішна мовна політика – це рівновага між вимогою та підтримкою, – сказала Івановська.

Водночас вона заявила, що слід скасувати особливий статус російської мови, щоб усунути символічну нерівність у законодавстві.

На думку омбудсменки, для того, щоб мотивувати учнів та студентів спілкуватися на перервах українською, необхідно створити відповідне середовище, в якому українська мова звучатиме “природно, престижно, з любов’ю та змістом”.

Олена Івановська сказала, що для неї принциповим завданням є захист української мови на окупованих територіях.

– Ми фіксуватимемо мовні злочини, адвокатуватимемо їхню правову оцінку на міжнародному та національному рівнях, готуватимемо підґрунтя для мовної реінтеграції після деокупації, – пояснила чиновниця.

Ще одним завданням вона назвала визнання української жестової мови як повноцінної частини мовної політики. Офіс мовного омбудсмена планує активізувати міжвідомчий діалог та актуалізувати законопроєкт № 2340 про українську жестову мову.

Серед іншого Івановська має намір приділити увагу функціонуванню української мови в еміграції та планує працювати над тим, щоб повноцінно інтегрувати українську в електронні сервіси, штучний інтелект, державні застосунки, інтерфейси, відеоігри та технології.

Нагадаємо, Кабмін призначив Олену Івановську на посаду уповноваженої із захисту державної мови 15 липня. Вона є докторкою філологічних наук, а також професором і викладачкою в КНУ імені Тараса Шевченка.

Фото: Навчально-науковий інститут філології КНУ

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