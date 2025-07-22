Пішки по 15 км: окупанти змінюють тактику на Донеччині через дрони

На Донеччині російські війська змінюють тактику наступу через високу насиченість української лінії фронту дронами.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Тактика РФ на Донеччині і вплив дронів

– Російський наступ був загальмований реаліями війни, оскільки велике насичення лінії бойового зіткнення дронами. Можливість витрачати 1 дрон на 1 солдата зробила війну дуже складною порівняно з 2023 і 2022 роками. Оскільки на техніці уже до ЛБЗ не проїдеш. Мотоциклів не вистачає, вони теж знищуються. Звичайний транспорт, яким ворог намагається прорватися до лінії зіткнення, дуже швидко вибивається, – пояснив Коваленко.

За його словами, окупанти просуваються пішки на 10–15 км у складі невеликих штурмових груп. Вони намагаються проникати на різні ділянки фронту, зокрема в районі Покровська.

Зараз дивляться

– Доводиться іти пішки по 10-15 км. Відповідно, війна змінилася до малих штурмових груп по 5-10 людей, інколи 15, які намагаються обрати різні ділянки і проповзати. Поруч з Покровськом видно цю стратегію. Усі штурмові групи виявляються і знищуються, – додав Коваленко.

Він також зазначив, що запланований наступ РФ на літо 2024 року, який готувався заздалегідь із залученням резервів, затримується через нові реалії війни.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що Росія готується до майбутньої масштабної війни і планує до 2036 року витратити на переозброєння близько $1,1 трлн.

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