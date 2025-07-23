НАБУ і САП не стали залежними – що сказав генпрокурор Кравченко на брифінгу

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час зустрічі з журналістами прокоментував нараду у президента Володимира Зеленського. За його словами, керівники СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і Генпрокуратури домовилися узгоджено діяти у межах своїх напрямів роботи.

Кравченко також підтвердив продовження співпраці з міжнародними партнерами у розслідуванні воєнних злочинів.

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Головні тези генпрокурора Кравченка

Під час брифінгу генеральний прокурор Кравченко розповів про співпрацю з міжнародними партнерами, про нараду у президента, про підозри співробітникам НАБУ тощо.

Про співпрацю з міжнародними партнерами

Незважаючи на підписання законопроєкту 12414, у якому є положення, що фактично ліквідовують незалежність НАБУ та САП, Україна продовжує співпрацю з міжнародними партнерами у розслідуванні воєнних злочинів, зауважив Кравченко.

Він повідомив, що 22 липня разом із СБУ та ДБР провели зустріч із послами G7 і представниками ЄС і зауважень від партнерів не було.

– Вчора я, СБУ, ДБР зустрічалися з послами G-7 і представ посольства ЄС, розказали про хід розслідування. Посли зрозуміли, що все обгрунтовано, для них і нас головне — верховенство права, — зазначив Кравченко.

Про підозри співробітникам НАБУ

Підозри співробітникам НАБУ Руслану Магамедрасулову та Віктору Гусакову через співпрацю зі спецслужбами Росії — “це лише початок”, заявив Кравченко. Він зазначив, що ці особи, ймовірно, передавали дані РФ, пов’язані з нардепом Федором Христенком, якого підозрюють у роботі на спецслужби Росії.

Про справу Чернишова

Підслідність в НАБУ та САП не забиратимуть без аналізу матеріалів і ходу слідства.

До того ж, як пообіцяв Кравченко, він не буде забирати в НАБУ і САП справу проти колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова.

– Я не буду забирати справу Чернишова. Я довіряю НАБУ і САП. Якщо їм буде потрібна допомога – ми допоможемо. Я буду дивитися на провадження, які довго не розслідуються. Наприклад, справа ПриватБанку, де державі було завдано багато збитків, а розслідування триває два-три роки. Я подивлюся на це розслідування, якщо воно неефективне, – я буду ухвалювати рішення, – сказав він.

Про незалежність САП і НАБУ

Як зауважив Кравченко, він не планує зловжити повноваженнями і наголосив, що такого не було і на попередніх його посадах.

– Якщо журналісти вважають, що я буду зловживати своїм правом (протягом своєї карʼєри, – Ред.), то я ніколи цього не робив, – наголосив він.

До того ж, Кравченко зазначив, що не вважає залежними САП і НАБУ. “Ревізії” їхніх справ не планує.

– Я не вважаю, що НАБУ і САП стали залежними. Тепер у відповідному випадку прокурор має ті чи інші повноваження, – додав генпрокурор.

Про нараду у президента

Генеральний прокурор запевнив, що учасники наради обговорили все, домовилися працювати разом – кожен по своєму напрямку діяльності.

– І ніхто не буде заважати – бо в кожного достатня кількість кримінальних проваджень та роботи й нам нема що ділити – це моя позиція як прокурора, – сказав він.

Про прискорення розслідування справ НАБУ

Під час спілкування з журналістами Кравченко зауважив, що прискорення розслідування антикорупційних справ та щоб “справи не були роками без вироків” вимагає нової енергії та перевірки чи дійсно такі справи “розслідуються”.

– Можемо слідчу групу з НАБУ зробити, або передати іншому органу для досягнення мети: мої нові повноваження лише допоможуть НАБУ. Це спільна можливість одне одному допомагати, — заявив генпрокурор.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12414, яким обмежуються повноваження НАБУ та САП, зокрема їхня діяльність підпорядковуватиметься генпрокурору.

Документ підписав президент Володимир Зеленський та опублікували у парламентській газеті Голос України, відповідно, 23 липня він набрав чинності.

Увечері 22 липня у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі пройшли акції проти підписання закону № 12414.

23 липня президент Володимир Зеленський зібрав на нараду керівників СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС і Генпрокуратури, під час якої домовилися про створення спільного плану для зміцнення України усіма правоохоронними органами, який має бути готовий через два тижні.

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