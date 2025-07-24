Перевірка на поліграфі: у НАБУ прокоментували норму законопроєкту Зеленського

У новому законопроєкті, що стосується діяльності антикорупційних органів, передбачено зміну у процедурі перевірок працівників НАБУ на поліграфі.

Ці перевірки здійснюватиме не Служба безпеки України, а управління внутрішнього контролю самого Бюро.

Про це повідомили в НАБУ.

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Перевірка на поліграфі працівників НАБУ: роз’яснення

У законопроєкті, спрямованому на усунення загроз незалежності антикорупційних органів, передбачено проведення поліграфічних перевірок співробітників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці.

Такі перевірки здійснюватиме управління внутрішнього контролю НАБУ.

У Національному антикорупційному бюро пояснили, що використання поліграфа в подібних випадках є сталою практикою всередині установи.

– Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначення на посади чи повторного призначення. Це не нововведення, а інструмент, який служить забезпеченню внутрішньої доброчесності, – наголосили в НАБУ.

Протягом 2024 року управління внутрішнього контролю провело понад 200 опитувань із використанням поліграфа серед співробітників Бюро.

– Ключовим є те, щоб методика проведення таких перевірок, яка затверджується НАБУ спільно з СБУ, унеможливлювала втручання в оперативну діяльність і будь-який тиск на працівників, – підкреслили в НАБУ.

Що відомо про законопроєкт №13533

Президент Володимир Зеленський заявив, що разом із правоохоронними органами працює над законопроєктом, покликаним “посилити незалежність антикорупційних інституцій”.

В оприлюдненому на сайті ВР проєкті закону зазначено, що САП не буде підпорядковуватися генпрокурору і матиме окремого керівника.

Законопроєкт також передбачає посилення повноважень САП, обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, забезпечення інституційної незалежності антикорупційних структур і спрощення процедури призначення прокурорів.

У документі міститься норма про те, що співробітники НАБУ, САП, Бюро економічної безпеки, Офісу генпрокурора та ДБР, які мають доступ до державної таємниці, повинні раз на два роки проходити перевірку на поліграфі щодо можливих дій на користь РФ.

Законопроєкт було розроблено на тлі громадських протестів, що спалахнули після ухвалення 22 липня ВР законопроєкту №12414. Він передбачає надання Офісу генпрокурора окремих повноважень щодо діяльності НАБУ та САП. За відповідне рішення проголосували 263 народні депутати.

Законопроєкт підписав президент.

У спільній заяві НАБУ та САП наголосили, що внесені зміни до законодавства “істотно обмежують незалежність” обох установ.

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