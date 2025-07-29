Як замінити приписне на військовий квиток без ТЦК: чи реально це зробити онлайн

Значна частина процедур, пов’язаних з військовим обліком, здійснюється дистанційно. Це дозволяє отримувати військовий квиток онлайн або суттєво спрощувати цей процес. Такі зміни стосуються як тих, хто раніше не мав військового квитка, так і тих, хто потребує його відновлення.

Як замінити приписне на військовий квиток читайте в нашому матеріалі.

Коли потрібно міняти приписне свідоцтво

Приписне свідоцтво підлягає заміні в кількох випадках:

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№ 560 Після 25-річчя чоловік зобов’язаний обміняти приписне свідоцтво на військовий квиток або тимчасове посвідчення. Це передбачено постановою Кабміну. Під час обміну оновлюється інформація про особу, проходиться медична комісія та визначається придатність до служби.

Якщо людина переїхала, навіть у межах одного міста, потрібно повідомити про це ТЦК, щоб оновити адресу. За потреби при цьому також можуть замінити документи.

Якщо здоров’я суттєво змінилося й це може вплинути на військову придатність, варто пройти медкомісію. У результаті можуть оновити статус призовника та видати нові документи.

У разі втрати чи фізичного пошкодження приписного свідоцтва потрібно звернутися до ТЦК, подати заяву й відновити документ.

Як замінити приписне на військовий квиток без ТЦК

Адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко у коментарі Фактам ICTV зазначила, що законодавство передбачає ведення військового обліку в електронній формі. Зокрема, закон України Про військовий обов’язок і військову службу та Постанова Кабміну № 1487 від 30 грудня 2022 року дозволили ввести електронний військовий квиток, який дає змогу значно спростити спілкування з військовими структурами.

– Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг) – це основа цифрового військового обліку. У ньому зберігається вся необхідна інформація про людей, які перебувають на військовому обліку. Саме через цей реєстр формується електронний військовий квиток, – зазначила адвокат.

Щоб працювати з цим реєстром, є мобільний додаток Резерв+, через який можна оновити свої персональні дані, отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) і перевірити свій статус у військовому обліку. Головна перевага такого онлайн-формату – це економія часу і можливість користуватися послугами, навіть якщо ти зараз за кордоном.

Отримати військовий квиток онлайн можуть ті, хто перебуває на обліку і призовники. Щоб повноцінно користуватися онлайн-сервісами, треба дві речі:

пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;

мати доступ до додатку Резерв+, через який оновлюються дані і подаються заяви.

Адвокат рекомендує спершу оновити інформацію в реєстрі. Це можна зробити через Резерв+, не виходячи з дому, без відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або піти безпосередньо в ТЦК.

Після оновлення даних у реєстрі можна через Резерв+ подати запит на електронне направлення на проходження ВЛК. Для цього потрібно авторизуватися у додатку, зайти у відповідний розділ і заповнити заявку.

Після підтвердження керівником ТЦК направлення з’явиться в особистому кабінеті, і його можна буде використати для проходження медкомісії. Це значно пришвидшує процес, бо раніше направлення треба було отримувати особисто у ТЦК.

З електронним направленням необхідно звернутися до медичного закладу, де проходить ВЛК. Мета цієї комісії оцінити стан здоров’я та визначити, чи придатна людина до військової служби.

Результати комісії вносяться до ЄДРВ і є обов’язковими для подальшого оформлення військового квитка. Медичний огляд може тривати від кількох днів до двох тижнів залежно від складності та потреби додаткових обстежень. Якщо людина не погоджується з висновком комісії, вона має право оскаржити його протягом 30 днів з дня отримання рішення.

Після проходження ВЛК і внесення результатів до реєстру можна подати заяву на отримання військового квитка через електронний кабінет у Резерв+, Дія або у ЦНАП.

Як замінити приписне на паперовий військовий квиток у ТЦК

Паперовий військово-обліковий документ (ВОД) дистанційно отримати неможливо. Для цього обов’язково потрібно звертатися особисто до ТЦК та СП і пройти військово-лікарську комісію.

Щоб отримати військово-обліковий документ у паперовій формі, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до того ж бажано за місцем реєстрації, хоча допускається і за місцем фактичного проживання. Після цього слід стати на військовий облік, пройти медичну комісію та подати заяву на видачу військово-облікового документа нового зразка.

Необхідні документи:

заява;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

копія документа про освіту (якщо є);

копія свідоцтва про одруження (якщо є);

копія свідоцтва про народження дитини (якщо є);

приписне свідоцтво;

медична картка;

витяг про відсутність судимості;

три фото 3×4 з прізвищем на звороті.

Якщо особа своєчасно не оновила військово-облікові дані або не з’явилася для обміну приписного на військовий квиток, це вважається порушенням правил військового обліку. У такому випадку на неї може бути накладений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.

Як оформити електронний військовий квиток через Дію

Отримати електронний військовий квиток можна просто і швидко через застосунок або портал Дія.

Для цього потрібно:

авторизуватись на порталі Дія;

обрати опцію Подати заяву;

увійти або зареєструватися в кабінеті громадянина з використанням електронного підпису;

перевірити свої особисті дані та створити запит;

переглянути готову заяву та підписати її електронним підписом.

Після обробки документ надійде на вказану електронну пошту. Також його можна завантажити у своєму кабінеті в розділі Отримані документи.

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