Як замінити приписне на військовий квиток без ТЦК: чи реально це зробити онлайн
Значна частина процедур, пов’язаних з військовим обліком, здійснюється дистанційно. Це дозволяє отримувати військовий квиток онлайн або суттєво спрощувати цей процес. Такі зміни стосуються як тих, хто раніше не мав військового квитка, так і тих, хто потребує його відновлення.
Як замінити приписне на військовий квиток читайте в нашому матеріалі.
Коли потрібно міняти приписне свідоцтво
Приписне свідоцтво підлягає заміні в кількох випадках:
- Після 25-річчя чоловік зобов’язаний обміняти приписне свідоцтво на військовий квиток або тимчасове посвідчення. Це передбачено постановою Кабміну № 560. Під час обміну оновлюється інформація про особу, проходиться медична комісія та визначається придатність до служби.
- Якщо людина переїхала, навіть у межах одного міста, потрібно повідомити про це ТЦК, щоб оновити адресу. За потреби при цьому також можуть замінити документи.
- Якщо здоров’я суттєво змінилося й це може вплинути на військову придатність, варто пройти медкомісію. У результаті можуть оновити статус призовника та видати нові документи.
- У разі втрати чи фізичного пошкодження приписного свідоцтва потрібно звернутися до ТЦК, подати заяву й відновити документ.
Як замінити приписне на військовий квиток без ТЦК
Адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Катерина Аніщенко у коментарі Фактам ICTV зазначила, що законодавство передбачає ведення військового обліку в електронній формі. Зокрема, закон України Про військовий обов’язок і військову службу та Постанова Кабміну № 1487 від 30 грудня 2022 року дозволили ввести електронний військовий квиток, який дає змогу значно спростити спілкування з військовими структурами.
– Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Оберіг) – це основа цифрового військового обліку. У ньому зберігається вся необхідна інформація про людей, які перебувають на військовому обліку. Саме через цей реєстр формується електронний військовий квиток, – зазначила адвокат.
Щоб працювати з цим реєстром, є мобільний додаток Резерв+, через який можна оновити свої персональні дані, отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) і перевірити свій статус у військовому обліку. Головна перевага такого онлайн-формату – це економія часу і можливість користуватися послугами, навіть якщо ти зараз за кордоном.
Отримати військовий квиток онлайн можуть ті, хто перебуває на обліку і призовники. Щоб повноцінно користуватися онлайн-сервісами, треба дві речі:
- пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби;
- мати доступ до додатку Резерв+, через який оновлюються дані і подаються заяви.
Адвокат рекомендує спершу оновити інформацію в реєстрі. Це можна зробити через Резерв+, не виходячи з дому, без відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Також можна звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або піти безпосередньо в ТЦК.
Після оновлення даних у реєстрі можна через Резерв+ подати запит на електронне направлення на проходження ВЛК. Для цього потрібно авторизуватися у додатку, зайти у відповідний розділ і заповнити заявку.
Після підтвердження керівником ТЦК направлення з’явиться в особистому кабінеті, і його можна буде використати для проходження медкомісії. Це значно пришвидшує процес, бо раніше направлення треба було отримувати особисто у ТЦК.
З електронним направленням необхідно звернутися до медичного закладу, де проходить ВЛК. Мета цієї комісії оцінити стан здоров’я та визначити, чи придатна людина до військової служби.
Результати комісії вносяться до ЄДРВ і є обов’язковими для подальшого оформлення військового квитка. Медичний огляд може тривати від кількох днів до двох тижнів залежно від складності та потреби додаткових обстежень. Якщо людина не погоджується з висновком комісії, вона має право оскаржити його протягом 30 днів з дня отримання рішення.
Після проходження ВЛК і внесення результатів до реєстру можна подати заяву на отримання військового квитка через електронний кабінет у Резерв+, Дія або у ЦНАП.
Як замінити приписне на паперовий військовий квиток у ТЦК
Паперовий військово-обліковий документ (ВОД) дистанційно отримати неможливо. Для цього обов’язково потрібно звертатися особисто до ТЦК та СП і пройти військово-лікарську комісію.
Щоб отримати військово-обліковий документ у паперовій формі, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, до того ж бажано за місцем реєстрації, хоча допускається і за місцем фактичного проживання. Після цього слід стати на військовий облік, пройти медичну комісію та подати заяву на видачу військово-облікового документа нового зразка.
Необхідні документи:
- заява;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду;
- копія документа про освіту (якщо є);
- копія свідоцтва про одруження (якщо є);
- копія свідоцтва про народження дитини (якщо є);
- приписне свідоцтво;
- медична картка;
- витяг про відсутність судимості;
- три фото 3×4 з прізвищем на звороті.
Якщо особа своєчасно не оновила військово-облікові дані або не з’явилася для обміну приписного на військовий квиток, це вважається порушенням правил військового обліку. У такому випадку на неї може бути накладений штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.
Як оформити електронний військовий квиток через Дію
Отримати електронний військовий квиток можна просто і швидко через застосунок або портал Дія.
Для цього потрібно:
- авторизуватись на порталі Дія;
- обрати опцію Подати заяву;
- увійти або зареєструватися в кабінеті громадянина з використанням електронного підпису;
- перевірити свої особисті дані та створити запит;
- переглянути готову заяву та підписати її електронним підписом.
Після обробки документ надійде на вказану електронну пошту. Також його можна завантажити у своєму кабінеті в розділі Отримані документи.