Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути з РФ понад 120 млн євро активів

Група Нафтогаз отримала дозвіл Районного суду Відня на примусове виконання арбітражного рішення проти Росії (Кримське рішення) на суму понад $5 млрд.

Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз Сергій Корецький.

Суд у Відні дозволив Нафтогазу стягнути з РФ понад $5 млрд: що відомо

Суд дозволив накласти обтяження на понад 20 об’єктів нерухомості, що належать РФ на території Австрії, з подальшим продажем через аукціон. Загальна вартість цих активів перевищує €120 млн.

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У компанії зазначають, що аналогічні процеси тривають і в інших країнах.

— Черговий практичний крок на шляху до стягнення з росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи Групи Нафтогаз в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. Росія заплатить за все. Рано чи пізно, – наголосив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький.

Інтереси компанії в Австрії представляє юридична фірма DORDA. Команду очолюють партнер Александр Карл та головний юрист Роберт Кеймельмайр за підтримки Терези Стінгл.

Нагадаємо, НАК Нафтогаз України уклала першу угоду про закупівлю природного газу з Азербайджану з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до Групи SOCAR.

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