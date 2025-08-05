5 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) застосував до керівника військової частини Національної гвардії полковника Василя Мишанського, підозрюваного у справі про закупівлю дронів та засобів РЕБ, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести 2 млн грн застави.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Запобіжний захід для полковника Василя Мишанського

Строк дії запобіжного заходу – до 30 вересня 2025 року включно.

Якщо підозрюваний внесе заставу, то він матиме такі зобов’язання: прибувати до слідчих органів на вимогу; повідомляти про зміну місця проживання чи роботи; не виїжджати з Києва та області без дозволу; здати свій закордонний паспорт.

Крім того, підозрюваний не повинен спілкуватися із визначеними в ухвалі слідчого судді особами та зобов’язаний носити електронний браслет.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) зауважили, що слідчий суддя частково підтримав позицію прокурора, а тому САП буде оскаржувати запобіжний захід.

У залі суду прокурор просив для Мишанського тримання під вартою на 60 днів із можливістю застави у понад 7 млн грн. Його адвокати відповіли, що у військового таких грошей немає: з початку року і до липня він отримав без урахування податків понад 450 тис. грн.

У цій справі про корупцію під час закупівлі дронів підозрюваним є й ексголова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 4 серпня ВАКС обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави в розмірі 10 млн грн.

Що сказав Мишанський у суді

Як повідомляє Суспільне, під час судового засідання прокурор САП Віталій Рибалкін розповів, що полковник Василь Мишанський нібито отримав 250 тис. грн винагороди за придбання дорожчих радіолокаційних систем. Військовослужбовець мав зв’язок з ексголовою Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком. Це підтвердив і Мишанський.

— Не бачив його з моменту, як випустились курсантами. Знав, що він став головою військової адміністрації Рубіжного. Знаю, що він раніше допомагав моїй військовій частині. Коли став командиром, перетнувся з ним і кажу: Якщо можеш, виділи мені якусь субсидію, щоб я міг покращити обороноздатність. Він погодився, — розповів Василь Мишанський на судовому засіданні.

Полковник також розповів, що коли перевівся у бойову бригаду, то там дуже не вистачало дронів, а засобів РЕБ взагалі не було.

Згодом Юрченко познайомив Мишанського зі “слугою народу” Олексієм Кузнєцовим, який теж обіцяв допомогти.

Під час судового засідання прокурор зачитував матеріали негласних слідчо-розшукових дій, розшифровки телефонних розмов між підозрюваними. Водночас адвокат Андрій Великоцький наголосив, що більшість тих розмов не стосувалась його підзахисного та він не був їхнім учасником.

За словами Мишанського, попри те, що гроші виділили ще на початку року, техніку придбали лише минулого місяця, бо довго не могли знайти те, що б відповідало нормам.

Полковник також розповів, що тривалий час до нього звертався представник одного з приватних підприємств Дорофєєв. Остання пропозиція від нього була щодо засобів РЕБ, які підходили за характеристиками й ціною. Після укладання договору Мишанського запросили на спільний обід.

— Мене Дорофєєв покликав пообідати 2 серпня. Там був і Кузнєцов, я навіть не знав, що він прийде. Він передав мені пакет, я його заховав у сумку. Думав, що то за те, що ми домовлялись купити або машину, або Старлінк, — розповів у суді Мишанський.

Проте вже на виході з закладу його затримали співробітники НАБУ.

Справа про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ

За даними НАБУ і САП, у 2024–2025 роках група осіб системно привласнювала бюджетні кошти, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби Сил оборони – закупівлю дронів та засобів РЕБ.

До оборудки причетні народний депутат Олексій Кузнєцов, ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник МВА Луганської області Андрій Юрченко, командир військової частини Нацгвардії Василь Мишанський, а також бенефіціар підприємства та директорка компанії-виробника дронів.

Слідством встановлено, що за підписання договору зі свідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% від суми контракту як неправомірну вигоду. За аналогічною схемою закупили FPV-дрони на майже 10 млн грн. Підприємство поставило продукцію за завищеною на близько $80 тис. вартістю. Частина грошей пішла на відкати.

САП за погодженням Генпрокуратури просила для нардепа Кузнєцова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн. Суд погодив заставу у 8 млн грн.

5 серпня ВАКС також обрав запобіжний захід директорці компанії ТОВ АКОПТЕРС Євгенії Сидельниковій – арешт на 60 діб з можливістю застави у понад 2 млн грн.

