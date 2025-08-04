Нардепа Кузнєцова арештували на 60 діб із заставою у 8 млн грн: деталі
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під варту на 60 діб народного депутата Олексія Кузнєцова. За рішенням суду він може вийти під заставу у розмірі 8 млн грн.
Про це повідомляє видання Суспільне із зали суду.
Кузнєцова відправили під варту: деталі
Олексія Кузнєцова підозрюють у корупції під час закупівлі радіолокаційних систем.
Прокурор у справі клопотав про арешт нардепа із заставою у розмірі 30 млн грн. Проте суд призначив заставу в 8 млн грн.
Що відомо про справу Кузнєцова
2 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми під час закупівель безпілотників і засобів РЕБ.
За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб систематично привласнювала бюджетні кошти, які органи місцевого самоврядування виділяли на підтримку Сил оборони.
Загалом у справі шість підозрюваних – окрім нардепа у ній фігурують колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай та командир військової частини Нацгвардії.
Раніше очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що на час розслідування членство народного депутата призупинять.
Фото: Олексій Кузнєцов