Нардепа Кузнєцова арештували на 60 діб із заставою у 8 млн грн: деталі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під варту на 60 діб народного депутата Олексія Кузнєцова. За рішенням суду він може вийти під заставу у розмірі 8 млн грн.

Про це повідомляє видання Суспільне із зали суду.

Кузнєцова відправили під варту: деталі

Олексія Кузнєцова підозрюють у корупції під час закупівлі радіолокаційних систем.

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Прокурор у справі клопотав про арешт нардепа із заставою у розмірі 30 млн грн. Проте суд призначив заставу в 8 млн грн.

Що відомо про справу Кузнєцова

2 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми під час закупівель безпілотників і засобів РЕБ.

За даними слідства, у 2024–2025 роках організована група осіб систематично привласнювала бюджетні кошти, які органи місцевого самоврядування виділяли на підтримку Сил оборони.

Загалом у справі шість підозрюваних – окрім нардепа у ній фігурують колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай та командир військової частини Нацгвардії.

Раніше очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що на час розслідування членство народного депутата призупинять.

Фото: Олексій Кузнєцов

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