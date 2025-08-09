Майбутнє України не можна вирішувати без українців і європейців – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що майбутнє України не може вирішуватися без українці і європейці обов’язково мають брати участь у мирному врегулюванні.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Макрон після розмови з Зеленським

Французький президент повідомив, що поспілкувався з українським колегою Володимиром Зеленським, а також канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єром Британії Кіром Стармером.

Макрон підтвердив, що вони залишаються рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в межах Коаліції добровольців.

– Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже більше трьох років борються за свою свободу і безпеку, – написав Макрон.

Він наголосив, що європейці також обов’язково братимуть участь у мирному врегулюванні, оскільки це стосується їхньої безпеки.

Президент Франції додав, що продовжить тісно координувати свої дії з Зеленським та європейськими партнерами.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що в угоді щодо війни Росії проти України варто очікувати обмін територіями. Він також повідомив про зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 15 серпня на Алясці.

