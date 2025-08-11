Зеленський: Путін не планує миру, РФ переміщає війська для нових наступів

Російський диктатор Володимир Путін точно не готується до припинення вогню та війни. Він налаштований подати зустріч на Алясці як свою перемогу та продовжити тиснути на Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 11 серпня.

Зеленський про неготовність Путіна до миру

Президент повідомив, що заслухав доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і воєнні приготування.

– Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну так, як і раніше, – сказав Зеленський.

Він додав, що поки що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації.

– Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою та у дипломатичній царині.

15 серпня на Алясці у США запланована зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Американський президент казав, що диктатор Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше.

