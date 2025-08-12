Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
3 хв.

Кримський міст є аварійним і непридатним для військової логістики – Малюк

кримський міст
Фото: Pixabay

Російські окупанти не використовують Кримський міст для військових логістичних цілей після успішних ударів по його конструкціях під водою.

Про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

СБУ про удари по Кримському мосту

– У цьому році ми вразили під водою Кримський міст. Я не розповідатиму всіх деталей, але ми заходили з суші, по водному дзеркалу. І у 2025 році ми зайшли під водою, – зазначив Малюк.

За словами керівника СБУ, відбулося два удари, в кожному було 1 100 кг в тротиловому еквіваленті.

Зараз дивляться

– Було завдано серйозних ушкоджень відповідним опорам, так званим бикам. Міст сьогодні функціонує в режимі – не більше 5 тонн рухаються вантажівки, – пояснив він.

Керівник СБУ наголосив, що ворог не використовує Кримський міст для військової логістики, тому що зараз це аварійна конструкція.

3 червня 2025 року Служба безпеки України провела чергову спецоперацію, спрямовану на виведення з ладу незаконно збудованого російськими окупантами Кримського мосту через Керченську протоку.

Завдяки використанню 1,1 тис. кг вибухівки у тротиловому еквіваленті вдалося суттєво пошкодити підводні підпірки опор на рівні дна.

Раніше СБУ вже двічі завдавала ударів по цьому мосту, зокрема у 2022 та 2023 роках.

Читайте також
Storm Shadow: що відомо про невидимі для російської ППО ракети, які можуть розбити Кримський міст
Storm Shadow (SCALP-EG)

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВасиль МалюкКерченський містМістСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь