Кримський міст є аварійним і непридатним для військової логістики – Малюк

Російські окупанти не використовують Кримський міст для військових логістичних цілей після успішних ударів по його конструкціях під водою.

Про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

СБУ про удари по Кримському мосту

– У цьому році ми вразили під водою Кримський міст. Я не розповідатиму всіх деталей, але ми заходили з суші, по водному дзеркалу. І у 2025 році ми зайшли під водою, – зазначив Малюк.

За словами керівника СБУ, відбулося два удари, в кожному було 1 100 кг в тротиловому еквіваленті.

– Було завдано серйозних ушкоджень відповідним опорам, так званим бикам. Міст сьогодні функціонує в режимі – не більше 5 тонн рухаються вантажівки, – пояснив він.

Керівник СБУ наголосив, що ворог не використовує Кримський міст для військової логістики, тому що зараз це аварійна конструкція.

3 червня 2025 року Служба безпеки України провела чергову спецоперацію, спрямовану на виведення з ладу незаконно збудованого російськими окупантами Кримського мосту через Керченську протоку.

Завдяки використанню 1,1 тис. кг вибухівки у тротиловому еквіваленті вдалося суттєво пошкодити підводні підпірки опор на рівні дна.

Раніше СБУ вже двічі завдавала ударів по цьому мосту, зокрема у 2022 та 2023 роках.

