Радіус дії до 350 км: у Криму знищено російський радіолокаційний радар

У ніч з 9 на 10 серпня підрозділи руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 Скала-М.

Про це йдеться у повідомленні командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Знищення ТРЛК-10 Скала-М: що відомо

Радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 Скала-М стояв у населеному пункті Абрикосівка, що на території окупованого Криму.

ТРЛК-10 Скала-М — це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який має первинні та вторинні можливості виявлення повітряних цілей. Радар росіяни використовують для контролю руху повітряних цілей.

Радіус дії радара становить до 350 км.

Знищення радара ТРЛК-10 Скала-М суттєво послабить застосування росіянами своєї авіації, з якої вони б’ють по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях України, наголошують військові Сил спеціальних операцій.

8 серпня стало відомо, що в окупованому Криму знищено новітню російську радіолокаційну станцію 98Л6 Єнісєй, яка є штатним радаром для ЗРК С-500 Прометей.

Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що з вечора 9 серпня і вночі 10 серпня люди на окупованій території бачили, як росіяни активно везуть важку військову техніку та вантажівки із боєкомплектами та живою силою.

Також зафіксовано переміщення танків, БТРів та гармат із Бердянського напрямку на північ Донеччини.

