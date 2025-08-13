Укр Рус
Юлія Гайдук, редакторка стрічки
4 хв.

Чи можна подати заяву на розлучення через Дію у 2025 році

чи можна розлучитися в Діє
Фото: Depositphotos

Питання розлучення онлайн особливо актуальне під час воєнного стану, коли багато родин опинилися в різних містах чи країнах. У такому випадку комунікація між подружжям та подання документів ускладнюється.

Чи можна подати заяву на розлучення в Дії в Україні  у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можливе розлучення в Діє: що відомо

В Україні розлучення відбуваються згідно із Сімейним Кодексом України. Законодавство передбачає два основні способи розірвання шлюбу:

  • Подати заяву можна через відділи державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), якщо у подружжя немає неповнолітніх дітей та вони обоє згодні на розлучення.
  • Розлучитися можна через суд у випадках, коли у подружжя є спільні неповнолітні діти, якщо один із подружжя не погоджується на розлучення або якщо один із подружжя ухиляється від розірвання шлюбу в органах РАЦС.

Наразі в Діє запрацювала функція укладення шлюбу онлайн через відеозв’язок. Це дуже зручно, адже зареєструвати відносини можна з будь-якого куточку світу, не важливо де саме перебуває пара.

А чи можна подати заяву на розлучення через Дію? На жаль ні, у 2025 році такої можливості немає.

В Україні продовжує діяти воєнний стан, тому подання онлайн-заяви на розлучення заборонено Міністерством юстиції.

За допомогою застосунку Дія можна дистанційно замовити та завантажити готові документи, зокрема свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про укладення шлюбу, а також витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Отже, розлучення в Дії наразі неможливе. Щоб розірвати стосунки, варто скористатися альтернативними способами для подання заяви, наприклад, онлайн системою Електронний суд. Але у такому разі розлучитися можна лише через суд, а не через РАЦС.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про майбутній запуск послуги розлучень у застосунку Дія. За його словами послуга запрацює вже восени 2025 року. Свою публікацію у  він проілюстрував вірусним фото, на якому генеральний директор ІТ-компанії Astronomer зображений на концерті гурту Coldplay разом із коханкою, яка водночас обіймає посаду HR-директорки цієї ж компанії. Після скандалу пара більше не працює в компанії.

