Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Середня зарплата вчителя в Україні у 2025 році: скільки отримують освітяни
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Робота була тривалою: Юсов розповів про складнощі підготовки обміну

Обмін 15 серпня: 51 цивільний українець повернувся додому: що відомо
Фото: УНІАН

Під час обміну 14 серпня вдалося звільнити з російського полону 51 цивільного. Робота щодо повернення була довгою і складною.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Обмін полоненими 14 серпня: що відомо

За словами Юсова, для повернення українців з полону Україна використовувала різні інструменти, зокрема міжнародне посередництво. Підготовка до обміну відбувалася тривалий час та була досить тяжкою.

Зараз дивляться

– Підготовка саме до цього обміну тривала насправді довго, і це була складна робота. Безумовно, і у ворога є якесь своє бачення і певні точки, на які треба тиснути, – сказав Юсов.

Він додав, що схожі обміни будуть тривати та наразі триває робота щодо звільнення інших бранців Кремля.

– Але сьогодні вчителька молодших класів, підприємці, які були незаконно затримані, і, безумовно, добровольці та захисники, які перебували в російському полоні. Кожна з цих історій – це історія гідності й людської боротьби за власну країну і свободу, – розповів Юсов.

Під час цього обміну з полону були звільнені три жінки. Юсов розповів, чи відрізняється ставлення російських окупантів до жінок і чоловіків у полоні.

– Дуже по-різному. Залежить від місць тримання, умов і часу потрапляння в полон. На початку вторгнення, у нас були історії, коли вагітних жінок-військовослужбовців відмовлялися звільняти. Різні умови утримання, різні особливості. Ще українські жінки залишаються у російському полоні. Робота щодо їх повернення триває, – додав Юсов.

Нагадаємо, 14 серпня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 84 наші співвітчизники.

Також у ДПСУ опублікували перші кадри емоцій звільнених з полону.

Читайте також
Обмін полоненими: додому повернулися 84 українця, серед них захисники Маріуполя
Обмін 14 серпня 2025: що відомо

Пов'язані теми:

Андрій Юсовзвільнені з полонуОбмін полоненимиполоненітелемарафон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь