У липні ЗСУ отримали 9 нових зразків РЕБ, 90% з них – українські

У липні 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації дев’ять нових систем радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР), 90% з них – продукція українського ОПК.

Нові системи РЕБ та розвідки для ЗСУ: що відомо

Як повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, відомство продовжує активно поповнювати арсенал засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, адаптуючи його до актуальних потреб фронту.

В умовах війни в Україні ефективність виконання бойових завдань значною мірою залежить саме від можливостей систем, які застосовують українські захисники.

Від початку 2025 року ЗСУ отримали 80 нових зразків РЕБ/РЕР, а у 2024-му — понад 150. Переважна більшість цих розробок створено вітчизняними виробниками.

Загалом протягом липня Міноборони схвалило близько 140 видів нового озброєння і військової техніки.

Це боєприпаси, безпілотні авіаційні системи, наземні роботизовані комплекси, системи РЕБ/РЕР, а також засоби оптичного обладнання та зв’язку, автомобільна техніка та бронетранспорт. Переважна більшість (понад 85%) — українські.

Раніше зазначалося, що уряд спростив виробництво боєприпасів для потреб Збройних сил України.

Крім того, Кабінет міністрів дозволив виробникам безпілотників і засобів РЕБ додавати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

