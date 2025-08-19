У Києві чоловік ошукав вдову військового на понад 300 тисяч гривень

У Києві правоохоронці викрили 37-річного чоловіка, який ошукав вдову загиблого військового.

Про це повідомили у Київській міській прокуратура.

У Києві чоловік виманив гроші у вдови військового: що відомо

У прокуратурі розповіли, що підозрюваний чоловік вдавав закоханого, щоб заволодіти грошима жінки, яка втратила чоловіка на війні.

За даними справи, у серпні 2024 року він познайомився з 43-річною жінкою та дізнався, що вона отримує державні виплати у зв’язку із загибеллю чоловіка на фронті. Згодом між ними зав’язалися романтичні стосунки.

Скориставшись довірою жінки, чоловік заявив, що начебто має бути мобілізований і може повторити долю її чоловіка. Щоб уникнути служби, він вимагав гроші на хабар, щоб, нібито, відкупитися від призову. Жінка передала йому 220 тис. грн.

У поліції Києва повідомили, що гроші чоловік витрачав на азартні ігри і закриття кредитів.

Коли потерпіла почала відмовлятися від подальших вимог, шахрай погрожував їй ножем і застосував силу. У результаті він отримав від неї ще 130 тис. грн.

Загалом зловмисник заволодів 350 тис. грн. Йому повідомлено про підозру у шахрайстві та вимаганні.

Нагадаємо, в Одеській області викрили 19-річного зловмисника, який видавав себе за працівника банку та ошукував українських військовослужбовців.

