Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

У Києві чоловік ошукав вдову військового на понад 300 тисяч гривень

затримання
Фото: Прокуратура Києва

У Києві правоохоронці викрили 37-річного чоловіка, який ошукав вдову загиблого військового.

Про це повідомили у Київській міській прокуратура.

У Києві чоловік виманив гроші у вдови військового: що відомо

У прокуратурі  розповіли, що підозрюваний чоловік вдавав закоханого, щоб заволодіти грошима жінки, яка втратила чоловіка на війні.

Зараз дивляться

За даними справи, у серпні 2024 року він познайомився з 43-річною жінкою та дізнався, що вона отримує державні виплати у зв’язку із загибеллю чоловіка на фронті. Згодом між ними зав’язалися романтичні стосунки.

Скориставшись довірою жінки, чоловік заявив, що начебто має бути мобілізований і може повторити долю її чоловіка. Щоб уникнути служби, він вимагав гроші на хабар, щоб, нібито, відкупитися від призову. Жінка передала йому 220 тис. грн.

У поліції Києва повідомили, що гроші  чоловік витрачав на азартні ігри і закриття кредитів.

Коли потерпіла почала відмовлятися від подальших вимог, шахрай погрожував їй ножем і застосував силу. У результаті він отримав від неї ще 130 тис. грн.

Загалом зловмисник заволодів 350 тис. грн. Йому повідомлено про підозру у шахрайстві та вимаганні.

Нагадаємо, в Одеській області викрили 19-річного зловмисника, який видавав себе за працівника банку та ошукував українських військовослужбовців.

Читайте також
Шахраї маскуються під офіційні Telegram-боти банків, щоб зняти гроші з рахунків
шахрайство в Телеграмі

Пов'язані теми:

Національна поліціяШахраїшахрайство
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь