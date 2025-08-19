У Печерському суді відбулося засідання у справі очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це йдеться у повідомленні ЦПК.

У Печерському суді пройшло засідання у справі Шабуніна: що відомо

Суддя Печерського райсуду Києва Ірина Литвинова задовольнила клопотання прокуратури й продовжила запобіжний захід голові ЦПК Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання.

Зараз дивляться

Як повідомили в ЦПК, Шабунін має:

прибувати за викликом слідчого, прокурора чи судді;

не залишати місце служби, окрім виконання службових завдань;

утримуватися від спілкування з працівниками та ексспівробітниками НАЗК, а також не відвідувати будівлю агентства;

здати закордонний паспорт.

Раніше засідання у справі було перенесено на 19 серпня, про що суд повідомив ЦПК лише за 2,5 години до початку.

Нагадаємо, голові Центру протидії корупції (ЦПК) Віталію Шабуніну оголосили підозру у справі, яка стосується ухилення від військової служби під час воєнного стану та шахрайства.

11 липня правоохоронні органи провели обшуки у помешканні голови ЦПК Віталія Шабуніна. Під час слідчих дій було вилучено його мобільний телефон, ноутбук дружини, планшети та телефони дітей.

Фото: Віталій Шабунін

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.