Зеленський попросив Трампа переконати Угорщину не блокувати вступ до ЄС

Президент Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа із проханням, щоб він переконав керівництво Угорщини не блокувати вступ України до Євросоюзу.

Про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами.

США сприятимуть діалогу з Угорщиною щодо вступу України в ЄС

У відповідь президент США пообіцяв, що його команда буде над цим працювати.

За словами Зеленського, прагнення України бути членом Євросоюзу є абсолютно справедливим і Сполучені Штати будуть це підтримувати.

– Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта, – додав Володимир Зеленський.

Американські медіа вже повідомляли, що Трамп телефонував Орбану і намагався з’ясувати, чому той блокує рух України до Євросоюзу.

Європейські лідери під час зустрічі із главою Білого дому 18 серпня попросили використати його вплив на угорського прем’єра.

Раніше Орбан заявляв, що приєднання України до ЄС нібито негативно вплине на інтереси його країни.

У червні прем’єр Угорщини оприлюднив результати пропагандистського опитування Voks2025 щодо руху України до ЄС. У голосуванні нібито взяли участь 2 млн 278 тис. угорців. З них 2 млн 168 тисяч, або 95%, висловилися проти вступу України до Євросоюзу.

Підтримали Україну на цьому шляху лише 5%.

Варто наголосити, що Voks2025 – це не референдум, а опитування громадської думки, яке не має обов’язкової юридичної сили.

Фото: Віктор Орбан/X

