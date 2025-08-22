До України з грузинського кордону повернули 65 українців, серед них – важкохворі

До України з буферної зони на російсько-грузинському кордоні повернули 65 українців. Серед них 10 жінок та 8 важкохворих.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Повернення українців із грузинського кордону

За словами міністра, українські громадяни перебували в грузинському пункті пропуску Даріалі в умовах гуманітарної кризи, створеної діями росіян.

Упродовж 21-22 серпня завдяки спільним зусиллям Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, СБУ вдалося успішно повернути велику групу наших громадян через територію Молдови.

Міністр Андрій Сибіга подякував владі Грузії та Молдови за допомогу в організації транзитного маршруту для повернення українців.

У попередні місяці МЗС України разом із силовими органами організувало повернення 44 українців. На сьогодні з пункту пропуску Даріалі вже вдалося повернути 109 наших людей.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що на російсько-грузинському кордоні перебували українці, які відбували терміни покарання, частина вважалися зниклими безвісти.

– Без документів, засобів для існування, достатнього харчування та медичної допомоги. Фактично їх кинули напризволяще, – розповів Ігор Клименко.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що гуманітарна криза на російсько-грузинському кордоні виникла у другій половині червня, коли Росія різко почала звозити на депортацію до цього пункт пропуску громадян України.

Київ неодноразово закликав Москву відправляти українців безпосередньо на кордон України, а не Грузії.

– Якщо Росія продовжить ігнорувати цю пропозицію, єдиним висновком буде те, що різке збільшення кількості депортованих є спланованою російською операцією проти України, – наголосив міністр Андрій Сибіга.

Він також зауважив, що Україна завжди буде надавати пріоритет захисту своїх громадян.

