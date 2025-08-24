Укр Рус
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

У День Незалежності в Карпатах випав сніг: відео

Карпати

24 серпня, у День Незалежності України, у Карпатах випав перший сніг. Снігопад зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Івано-Франківській області.

Перший сніг у Карпатах: що відомо

У День Незалежності засніжило в українських Карпатах. На вершині гори Пів Іван Чорногірський погода досить хмарна. Температура повітря лише +1°C та вітер.

Рятувальники наголосили, що холод, слизькі стежки та різка зміна погоди можуть становити небезпеку для життя для здоров’я туристів, які вирушили в гори. У ДСНС закликали людей утриматися від походів.

Також опади – сніг та дощ – зафіксували в урочищі Заросляк.


Нагадаємо, у Карпатах 9 травня випав сніг, а температура повітря опустилася до мінус 7 °C.

На горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, також спостерігався туман, а видимість була обмеженою.

Також у квітні в Карпатах поблизу гори Піп Іван Чорногірський надзвичайники врятували трьох туристів.

Двоє 17-річних хлопців планували пройти весняним маршрутом до гори Піп Іван Чорногірський, однак потрапили в зимову негоду.Завдяки сигналу з точки RA-037 і швидкій координації рятувальників Івано-Франківщини та Закарпаття їх вивели в безпечне місце.

Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

