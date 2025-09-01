Москва активізувала багатовекторну інформаційну кампанію проти західної підтримки України та для підриву участі Європи в мирному врегулюванні війни.

Про це зазначається у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль активізував три риторичні лінії

Так, Кремль продовжує звинувачувати європейські держави у “продовженні війни в Україні”, знову лунають погрози ядерною зброєю проти Заходу та твердження про неминучість перемоги Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков та гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) Кирило Дмитрієв заявляють, що Європа нібито хоче продовження війни в Україні.

31 серпня голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму акаунті в X (Twitter) розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за участь їхніх країн у зусиллях США щодо припинення війни.

Медведєв також заявив про американські атомні бомби, щоб погрожувати Франції та Німеччині за підтримку України.

– Вся ця риторика Кремля має на меті підкріпити зусилля Міністерства оборони Росії щодо помилкового зображення російської перемоги в Україні як неминучої, – кажуть аналітики ISW.

Втрати ворога у війні за 2025 рік

У ISW зауважили, що територіальні здобутки Росії дуже незначні, російська армія повільно просувається та зазнає високих втрат.

Як повідомляв Генеральний штаб України, з січня по серпень 2025 року Росія зазнала 210 тис. втрат особового складу в Харківській, Луганській та Донецькій областях. Це приблизно 26 250 втрат на місяць.

Із січня по серпень 2025 року загальні втрати ворога по всьому фронту склади 290 тис. осіб, це у середньому – 36 250 солдатів на місяць.

За даними Російського реєстру спадкових справ, у 2024 році на війні загинуло щонайменше 93 тис. російських військовослужбовців, у 2023 році – близько 50 тис.

Як писали 29 серпня російські опозиційні медіа Meduza та Mediazona, за прогнозами з початку 2025 року загинуло щонайменше 56 тис. російських солдатів.

Як наголошують аналітики ISW, темпи просування РФ є надзвичайно повільними за мірками сучасної механізованої війни.

Джерело : ISW

