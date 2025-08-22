Допомагає просуванню ЗСУ: окупанти спалюють свою техніку на Херсонщині
Агенти партизанського руху Атеш зі складу 24 мотострілецького полку ЗС РФ на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб не виходити на позиції.
Про це йдеться у телеграм-каналі Атеш.
Ситуація в мотострілецькому полку критична
Повідомляється, що ситуація в полку критична – все більше військових ідуть у СЗЧ та відмовляються воювати. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат – солдатів просто кидали на позиціях без забезпечення засобами радіоелектронної боротьби з українськими дронами.
– Російське командування не може організувати порядок в полку і ситуація лише погіршується. Ми ж закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинні накази, – ідеться у повідомленні Атеш.
Партизани наголошують, що знищення ворожої техніки створює умови для можливого просування Сил оборони України.
Раніше в Атеш повідомляли, що працівники Казанського порохового заводу передали українським партизанам секретну інформацію про внутрішню структуру об’єкта: розміщення цехів, складів, дані про персонал та систему охорони.
Казанський пороховий завод є з одним із ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ.
27 липня повідомлялося, що партизани руху Атеш вчинили диверсію на залізничній лінії між Сафоновим і Новоолексіївкою на окупованій Херсонщині.