У ніч на 7 вересня українські дрони-перехоплювачі знешкодили більш ніж 150 ворожих безпілотників і потрібно посилювати результат, заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про результат роботи дронів-перехоплювачів

Голова держави повідомив, що за одну ніч на 7 вересня РФ застосувала понад 400 дронів типу Шахед, а загальна кількість засобів повітряного нападу сягала 810.

– Тобто майже половина – це дрони, які росіяни використовують для ускладнення повітряної обстановки та перевантаження ППО. Також були ракети, зокрема балістика. Значну частину нашим воїнам вдалося збити, і це вагомий результат, – заявив Зеленський.

Президент повідомив, що є результати щодо дронів-перехоплювачів: за цю ніч більш ніж 150 перехоплень. За словами Зеленського, також добре показали себе підрозділи РЕБ, армійська авіація, мобільні вогневі групи, винищувачі Повітряних сил, зенітники.

– Звісно, не все поки що збивається, і треба ще додатково посилювати нашу протиповітряну оборону. Це пріоритетне завдання. Росіяни тримають кількість Шахедів у масованих ударах на рівні 300–400 за один такий удар, наші перехоплювачі мають вийти на відповідний показник.

За словами голови держави, це реальна задача, оскільки потенціал виробництва є, фінанси та контракти також. Він наголосив на потребі масштабувати відповідні підрозділи.

Як зауважив Зеленський, важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар.

– Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш нахабні. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією.

Їхні втрати повинні відчуватись, наголосив Зеленський. Також він додав, що важлива і українська далекобійність.

За його словами, Путін не хоче переговорів і тому дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди – логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів.

