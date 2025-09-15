Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 15 вересня: мінус ще 910 окупантів і 35 артсистем
Втрати ворога на 15 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 300-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 095 520 вбитими і пораненими.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 15 вересня 2025
- особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб;
- танків – 11 184;
- бойових броньованих машин – 23 269 (+2);
- артилерійських систем – 32 784 (+35);
- РСЗВ – 1 488 (+1);
- засобів ППО – 1 217;
- літаків – 422;
- гелікоптерів – 341;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59 409 (+323);
- крилатих ракет – 3 718;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 698 (+84);
- спеціальної техніки – 3 965 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.