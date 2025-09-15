Втрати ворога на 15 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 300-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 095 520 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 15 вересня 2025

  • особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб;
  • танків – 11 184;
  • бойових броньованих машин – 23 269 (+2);
  • артилерійських систем – 32 784 (+35);
  • РСЗВ – 1 488 (+1);
  • засобів ППО – 1 217;
  • літаків – 422;
  • гелікоптерів – 341;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59 409 (+323);
  • крилатих ракет – 3 718;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 698 (+84);
  • спеціальної техніки – 3 965 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.