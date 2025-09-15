Втрати ворога на 15 вересня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 300-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 095 520 вбитими і пораненими.

Втрати РФ на 15 вересня 2025

особового складу – близько 1 095 520 (+910) осіб;

танків – 11 184;

бойових броньованих машин – 23 269 (+2);

артилерійських систем – 32 784 (+35);

РСЗВ – 1 488 (+1);

засобів ППО – 1 217;

літаків – 422;

гелікоптерів – 341;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59 409 (+323);

крилатих ракет – 3 718;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 698 (+84);

спеціальної техніки – 3 965 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

