Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації погодив проведення першочергових протиаварійних і консерваційних робіт у Будинку уряду України.

Про це повідомили на офіційному порталі Києва.

Ремонт Будинку уряду після атаки РФ 7 вересня

Департамент охорони культурної спадщини КМДА оперативно долучився до комісії, що обстежує наслідки руйнувань Будинку уряду України, надав всебічну фахову підтримку та погодив проведення невідкладних робіт.

Зараз дивляться

За результатами обстеження сформовано Акт огляду технічного стану з рішенням щодо можливості виконання протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт для збереження об’єкту.

— У столиці вже зафіксовано близько 130 об’єктів, що зазнали різного ступеня пошкоджень від російської агресії. Удар по Будинку уряду України – це ще один сигнал залякування з боку ворога, – заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

За її словами, для міста це не лише адміністративний осередок, а й архітектурна пам’ятка місцевого значення.

— Станом на сьогодні всі необхідні документи щодо протиаварійних робіт підготовлено та погоджено. Маємо надію, що консервація пам’ятки відбудеться якнайшвидше, адже попереду складний осінньо-зимовий період, – додала директорка департаменту Марина Соловйова.

Нагадаємо, що російська армія завдала удару по Будинок уряду України у ніч проти 7 вересня. Унаслідок влучання Іскандера будівля зазнала значних пошкоджень: пошкоджені верхні поверхи та дах.

Від удару виникла пожежа, яка збільшила масштаб пошкоджень.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.